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新興國際中小學溫馨耶誕 學生表演大展才藝

聯合報 / 教育事業部
新興高中董事長魏照金、總校長魏宏恩、副總校長兼中小學部校長林繼生與國小部同學合影。圖／新興國際中小學提供
新興高中董事長魏照金、總校長魏宏恩、副總校長兼中小學部校長林繼生與國小部同學合影。圖／新興國際中小學提供

新興國際中小學的國際日系列活動，在耶誕前夕達到最高潮，今天校方邀請家長到校與孩子、老師們，同享歲末感恩與祝福的美好時光。

今天活動一開始，先由國小及國中各四個班級的學生在演藝廳外，穿著代表不同國家的傳統服飾，結合海報與自製的道具，運用舞蹈、音樂與具代表性的物品，以中、英雙語向家長與師生報告該國的文化、環境、宗教、服裝、運動等特色，同學認真投入、準備充分、流暢的表達，贏得家長的肯定與讚譽。

接著是國小部學生及國中小弦樂團、舞蹈社團在演藝廳的表演。其中，國小韻律舞蹈社(小一、小二學生)的Candy shop舞蹈，帶來繽紛、經典美式的聖誕糖果屋冒險之旅；國中小弦樂社演奏迪士尼樂園歌曲《小小世界》It’s a Small World及The Chicken Dance 《小雞舞》-for String Orchestra，鋼琴社同學則演奏優美的River Flows In You及Mirror Night。

國小一、二年級的表演是由外籍教師指導，學生穿著繽紛的耶誕服裝配合精心製作的道具賣力演出，讓觀眾感受濃濃的聖誕氣氛。

活動最感人的時刻，是小一生將親手製作的卡片送給父母、師長，許多家長感動不已，現場洋溢幸福、溫馨氣氛。最後是外籍教師扮演的耶誕老公公登場，向學生介紹耶誕節的由來，並在門口發送小禮物，為今天的活動畫下完美句點。

新興高中總校長魏宏恩表示，學校發展精緻化國際教育，目前有10位外師與中師合作，規劃多元的美語創意教學課程，讓學生在沉浸式情境中學習英語，提昇國際認知素養，培養帶著走的國際行動力。副總校長兼中小學部校長林繼生說，新興國際中小學透過國際日系列活動，不但活化教學，更培養同學多元能力、合作精神與自信心，新興國際中小學的學生面對未來與國際化已做好準備。

新興高中總校長魏宏恩、副總校長林繼生與國中部多元文化報告表演同學合影。圖／新興國際中小學提供
新興高中總校長魏宏恩、副總校長林繼生與國中部多元文化報告表演同學合影。圖／新興國際中小學提供
新興高中董事長魏照金、新興高中總校長魏宏恩、副總校長兼中小學部校長林繼生與國小部同學合影。圖／新興國際中小學提供
新興高中董事長魏照金、新興高中總校長魏宏恩、副總校長兼中小學部校長林繼生與國小部同學合影。圖／新興國際中小學提供

小學 耶誕節

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