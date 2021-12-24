竹夢樓寓意「築夢」 竹崎高中老舊校舍整建完工啟用

嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用，為打造幸福學園，發揮休閒教育及社區服務功能，老舊大樓整建花費7476萬元，興建12間專科教室、1間「社區共讀站」及「體育休閒站」。

竹高行政團隊與學生代表會及教師會辦理專科大樓命名投票，師生總投票率高達8成，最後由國中部學生葉昱鞍提出的「竹夢樓」獲得最高票，葉昱鞍說，築夢樓取諧音竹夢樓，希望竹高學生接受老師諄諄教誨，善用學校教學設備，揮灑汗水，築夢踏實。

「竹夢樓」啟用將使學校與社區民眾關係更緊密，全校師生和在地鄉親、家長懷著雀躍心情，慶賀竹高煥然一新重要日子。「竹夢樓象徵逐夢踏實！」翁章梁讚譽名字取得好，人類因夢想而偉大。他鼓勵學生多訓練水平思考，重視有邏輯垂直思考，水平與垂直要兼顧，才能讓大腦活躍，擁有更大的想像力，竹高宿舍與廚房整建工程約8千多萬，陸續發包完成，設備充實，讓學生表現更出色。