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竹夢樓寓意「築夢」 竹崎高中老舊校舍整建完工啟用

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用。圖／嘉縣府提供
嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用。圖／嘉縣府提供

嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用，為打造幸福學園，發揮休閒教育及社區服務功能，老舊大樓整建花費7476萬元，興建12間專科教室、1間「社區共讀站」及「體育休閒站」。

竹高行政團隊與學生代表會及教師會辦理專科大樓命名投票，師生總投票率高達8成，最後由國中部學生葉昱鞍提出的「竹夢樓」獲得最高票，葉昱鞍說，築夢樓取諧音竹夢樓，希望竹高學生接受老師諄諄教誨，善用學校教學設備，揮灑汗水，築夢踏實。

「竹夢樓」啟用將使學校與社區民眾關係更緊密，全校師生和在地鄉親、家長懷著雀躍心情，慶賀竹高煥然一新重要日子。「竹夢樓象徵逐夢踏實！」翁章梁讚譽名字取得好，人類因夢想而偉大。他鼓勵學生多訓練水平思考，重視有邏輯垂直思考，水平與垂直要兼顧，才能讓大腦活躍，擁有更大的想像力，竹高宿舍與廚房整建工程約8千多萬，陸續發包完成，設備充實，讓學生表現更出色。

竹高校長蘇淵源說，建物以阿里山小火車意象、櫻花及高山茶等元素，將學校建物元素融合設計，外觀淺粉色為主要基調，一樓廊道以跳躍分割立面，表現小火車序列幾何形象，外牆為格柵茶葉圖騰設計，佐以櫻花圖樣點綴，表現建物在地性與立體感，期待營造溫馨優質教育環境。

嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用。圖／嘉縣府提供
嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用。圖／嘉縣府提供
嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用。圖／嘉縣府提供
嘉義縣立竹崎高中上午歡慶66歲生日，舉辦運動大會及老舊校舍整建完工啟用，縣長翁章梁帶地方各界人士拉彩球慶祝啟用。圖／嘉縣府提供

翁章梁 宿舍

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