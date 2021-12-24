快訊

涉貪助理費1359萬買房產 新北議員周雅玲貪汙罪起訴

萬華居民抗體濃度高代表安全了？ 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另類品格教育 烈嶼上岐國小也有娃娃機

中央社 / 金門縣24日電
金門縣烈嶼鄉上岐國小這學期教導處擺了1台娃娃機，校長薛奕龍表示，只要學生有好品行，集滿點數就可夾娃娃，是另類品格教育。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影
金門縣烈嶼鄉上岐國小這學期教導處擺了1台娃娃機，校長薛奕龍表示，只要學生有好品行，集滿點數就可夾娃娃，是另類品格教育。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影

「學校也有娃娃機耶！」金門縣烈嶼鄉上岐國小這學期教導處擺了1台娃娃機，學童十分興奮。校長薛奕龍表示，只要學生有好品行，集滿點數就可夾娃娃，是另類品格教育。

位於烈嶼鄉青岐村的上岐國小只有61名學生，是烈嶼鄉3所小學中，國小部學生最少的學校。薛奕龍接受中央社記者訪問提及這台娃娃機由來表示，學生家長會副會長余泓麟得知花蓮秀林鄉崇德國小，為鼓勵學生學習購買夾娃娃機台放在校長室，只要學童有好成績就可以夾娃娃作為獎勵；於是起意自費購贈1台夾娃娃機給校方，不少家長和地方人士聞訊也贊助各式玩具、文具充實娃娃機獎項。

娃娃機台從台灣運到金門再乘船送到烈嶼，本來要放在校長室，但因體積過大放不進去，只好移放教導處。薛奕龍說，學校娃娃機鼓勵重點在學生的品格，例如樂於助人、課堂上勇於發問等，小朋友蒐集達到點數就可以憑著集點卡，自行到教導處夾娃娃。

相較台灣本島和大金門街上娃娃機隨處可見，烈嶼鄉只有東林街上有間娃娃機店，上岐國小的娃娃機，成了學生寓教於樂的好玩具。除了各式羢毛玩偶、娃娃機裡還有學校限量包、以及包括筆記本、尺、彩色筆等在內的文具驚喜包。

薛奕龍說，現在的小朋友不缺乏物質，但從小的學習態度關乎日後行事為人，因此以夾娃娃做為有趣誘因，鼓勵小朋友學習中成長，培養好品行。她說，好多小朋友因為學校出現娃娃機，學習態度變得積極了不少。

教導主任郭照陽說，經和老師們討論出娃娃機多元獎勵辦法，課堂中表現優異表現進步或樂於助人，可得到1點、導護老師在巡視校園時發現日常生活表現優異者1點、積極投入學校社團訓練可以得到5點；另外，在圖書館每借5本書，可以得到2點。只要集滿10點就可以到教導處兌換夾娃娃1次；一次使用50點兌換5次，可以「保夾」（保證夾到）。

6年級學生余家睿因在課堂勇於提問獲得點數夾過2次，第1次就夾到一個大狗狗羢毛玩偶，非常開心，但第2次卻摃龜，他說，學校的娃娃機比較好夾。薛奕龍透露，坊間夾娃娃機台爪子比較鬆，學校的娃娃機稍微調整強度，讓學生可以夾到喜歡的東西，達到鼓勵學生目的。

薛奕龍說，從夾娃娃也可看出學生個性；有的同學會集到10點就去夾娃娃，但也有人打算集滿50點再保夾，這看出學生有的勇於衝鋒陷陣、接受挑戰；有的思慮周密、謹慎行事。她說，上岐的娃娃機以品德為出發點，可說是另類品格教育。

金門 夾娃娃機

延伸閱讀

台主怒了！娃娃機台供免費飲料當安慰獎…卻遭惡意竊取

薪水太低活不下去了！老師在課堂上眼眶泛淚宣布辭職

桃園娃娃機店違法改裝 難夾！民眾舉發店主投機法辦

太愛七龍珠人氣公仔 男子屢夾屢敗...最後竟直接偷！

相關新聞

另類品格教育 烈嶼上岐國小也有娃娃機

「學校也有娃娃機耶！」金門縣烈嶼鄉上岐國小這學期教導處擺了1台娃娃機，學童十分興奮。校長薛奕龍表示，只要學生有好品行，集...

原民主題影音競賽 追憶部落獵人與靈媒片段動人獲獎

第8屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」今日舉辦頒獎典禮，本屆從全國31件作品中，遴選出10部表現亮眼的影...

國中會考／數學幾何圖形沒有數字怎麼算？ 掌握關鍵就不難

聖誕節來臨，許多地方都出現聖誕樹和燈飾，大家有沒有發現三角形、圓形在我們日常生活中很常看到呢？歷年來國中教育會考也常將這些幾何圖形放進題目中，希望學生們可以從簡單的圖形中

語文能力養成／快！有神快拜！快來跟著會動的白饅頭學「譬喻修辭」

誰？誰？誰？誰是戴著眼鏡會動的白饅頭？ 「許由老師好像戴著眼鏡會動的白饅頭」、「綿羊好像棉花糖」、「撒了滿天的珍珠和一枚又大又亮的銀幣」。

中市307所學校裝冷氣完成 盧秀燕：效率六都第一

中央推動高中職以下「班班有冷氣」政策，台中市共319所公立高中職與國中小，冷氣需汰舊換新或新設，台中市政府推動「清涼安心...

耶誕前夕送愛 高雄福山國小捐300雙舊鞋助非洲學童

耶誕節前夕，高雄福山國小響應國際「舊鞋救命」行動，捐出300雙舊鞋，洗到發亮，盼遠在非洲的小朋友能穿上這些舒適的鞋子快樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。