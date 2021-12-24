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原民主題影音競賽 追憶部落獵人與靈媒片段動人獲獎

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
台南藝術大學音像紀錄所學生黃繼賢拍攝《獵王龍尺武》獲得紀錄片類MATA獎。記者董俞佳／攝影
台南藝術大學音像紀錄所學生黃繼賢拍攝《獵王龍尺武》獲得紀錄片類MATA獎。記者董俞佳／攝影

第8屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」今日舉辦頒獎典禮，本屆從全國31件作品中，遴選出10部表現亮眼的影片，內容具多元表現形式，深具實驗精神，作品面向包括神話傳說重述、靈媒文化的記錄、狩獵文化反思、部落史觀建構、環境保育思考等等，傳達大專學生的多元族群意識及其關注原住民族社會發展的焦點。

今年獲獎的10部影片有，紀錄片類MATA獎《獵王龍尺武》、銀獎《1877吉浦巒》、銅獎《始終》、佳作《鎮守竹屋的山刀》；非紀錄片類MATA獎《狡詐的巨人》、銀獎《槍砲、頭顱與骸骨》、銅獎《卑南小劇場》、佳作《海Sigh》、《Umaq》、《石在想鄉》。

《獵王龍尺武》影片中，霧台部落的龍尺武先生從十多歲開始學習獵山豬，一生獵過的山豬數量破千，被部落長老封給獵人最崇高的名字（PURAGAS)，龍尺武2008年墜谷離世。影片訪談親人、族人以及重返獵場，追尋龍尺武的身影與生命軌跡，傳達族人對他的思念。

《獵王龍尺武》拍攝者台南藝術大學音像紀錄所學生黃繼賢說，拍攝期間剛好遇到疫情，因此拍攝天數有限之下，是最大的考驗。拍攝過程中，也有遇到比較玄的事情，製作團隊成員的朋友家中開宮廟，在拍攝後有向他們提到獵王龍尺武也在採訪現場跟著聽。黃繼賢說，聽到這些不覺得害怕，反而是溫韾。

獲得銅牌獎的《終於》紀錄了屏東春日鄉七佳部落老靈媒的傳承以及最後一場生命儀式與生命祭儀，拍攝者台南藝術大學音像紀錄所毛御亘說，拍攝後段老靈媒離世，是最讓人感傷的事情。在拍攝三年中，每次出去拍片，部落靈媒都會幫她祈福，讓她在拍攝過程中感受到庇護以及無比的溫暖。

教育部主任秘書廖興國表示，感謝所有參賽學生，今年面對疫情的衝擊考驗，仍持續展現創作的熱情與努力，讓我們可從觀影的過程中，對於原住民族議題有更深一層的領會，傳承原民文化的具體行動，不分族群都有責任。

教育部自12月31日起，以結合VR實境技術，為本屆優秀得獎作品舉辦線上巡迴影展，歡迎大家踴躍前往欣賞。詳情請見官網 http://mata.moe.edu.tw/ ，或FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/taiwanyuanstory/ 。

台南藝術大學音像紀錄所學生黃繼賢（左）拍攝《獵王龍尺武》獲得紀錄片類MATA獎、台南藝術大學音像紀錄所毛御亘《終於》獲銅牌獎。（右）。記者董俞佳／攝影
台南藝術大學音像紀錄所學生黃繼賢（左）拍攝《獵王龍尺武》獲得紀錄片類MATA獎、台南藝術大學音像紀錄所毛御亘《終於》獲銅牌獎。（右）。記者董俞佳／攝影

原住民 教育部

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