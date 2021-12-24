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國中會考／數學幾何圖形沒有數字怎麼算？ 掌握關鍵就不難
聖誕節來臨，許多地方都出現聖誕樹和燈飾，大家有沒有發現三角形、圓形在我們日常生活中很常看到呢？歷年來國中教育會考也常將這些幾何圖形放進題目中，希望學生們可以從簡單的圖形中，找出隱藏在題目裡的密碼，進而求出答案。
雖然節慶到來，但是國三的同學們正在進行第二次的模擬考，加上國三的課程也同步進行著，所以同學們要掌握到解題關鍵，才能學得又快又穩。力宇教育的李熙老師提醒大家：遇到幾何問題時，要聯想每個圖形的性質，並結合過去觀念來解題。下面這題就是三角形與圓形的經典題型，快來跟著李熙老師一起想想怎樣解題吧。
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