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語文能力養成／快！有神快拜！快來跟著會動的白饅頭學「譬喻修辭」
誰？誰？誰？誰是戴著眼鏡會動的白饅頭？
「許由老師好像戴著眼鏡會動的白饅頭」、「綿羊好像棉花糖」、「撒了滿天的珍珠和一枚又大又亮的銀幣」。你知道嗎？這些都是運用譬喻修辭的句子。白饅頭許由老師傾囊相授，用最有趣的例句，最簡單的說明，帶著同學釐清觀念，讓你終身不忘，不只要幫你有效率的學習，更要為你打好基礎。
「譬喻修辭」的基本構成：A（喻體）像（喻詞）B（喻依）。
譬喻修辭又分為明喻、暗喻/隱喻、略喻、借喻等四類，遇到考試時，要如何記憶？又要如何判讀？許由老師給你完整的解題方法及脈絡。快，有神快拜，點選影片，讓饅頭老師幫你指點迷津吧！
學習有方法，解題有脈絡。許由老師幫你破解迷思。修辭中的「譬喻法」只要掌握判讀祕訣，就能事半功倍，累積語文能力，輕鬆應付各種大小考，讓你無往不利。
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