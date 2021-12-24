耶誕前夕送愛 高雄福山國小捐300雙舊鞋助非洲學童

耶誕節前夕，高雄福山國小響應國際「舊鞋救命」行動，捐出300雙舊鞋，洗到發亮，盼遠在非洲的小朋友能穿上這些舒適的鞋子快樂上學、自在奔跑，感受到來自台灣的祝福與溫暖。

今早福山國小學生仔細再檢查一次募集到的舊鞋，分類後開始清洗整理。大家捲起袖子、戴上手套，拿牙刷仔細刷洗，準備把鞋送往非洲。

福山國小資優班教師團隊將「傳遞幸福傳遞愛」課程融入聯合國永續發展目標，籌畫「同心鞋力、拯救生命」募鞋活動，為募集到預定數量，16個資優班學生分別到各班宣講，12月15日早上不到八點，校內航空站前廣場出現人龍，短短半個小時就募集到300雙舊鞋，將交給「舊鞋救命國際基督關懷協會」轉贈非洲學童。

整個活動由資優班師生共同規劃，學生也運用課堂所學的雷切軟體設計一個獨一無二的杯墊做為小禮物，回贈捐鞋的小朋友。

一名資優班學生說，非洲地區很多孩子沒鞋穿，沙蚤在他們的腳上產卵，導致腳潰爛甚至死亡，捐一雙舊鞋，就有機會幫助一名非洲國家的小朋友健康上學。

六年級學生陳品宏說，這次他捐出陪伴他三年多的球鞋，因為是自己喜歡的鞋子，所以一直保持完整，希望讓非洲小朋友也能喜歡他的鞋子。