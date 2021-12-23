鞋盒暖暖耶誕禮 青山國中小學子送愛到家扶

汐止區青山國中小師生，連續七年共同推動暖冬送關懷活動，耶誕節前夕，汐止的青山國中小再度募集了愛心鞋盒，裡頭裝有文具、玩偶、零錢包等驚喜的禮物，今(23)日將一百多盒的鞋盒送到汐止家扶中心，希望送給弱勢孩童一份屬於他們的聖誕禮物，感受到幸福溫暖。

青山國中小校長王如杏表示，舉辦耶誕鞋盒送愛心的活動已經邁入第七年，希望家長跟小朋友可以一起親子做公益，將家裡還可以用的物品、文具、書籍等，可以準備成小禮物，一起將愛心送到汐止家扶中心的小朋友手上，今年也增加了把愛心送給社區的街友們，希望大家在歲末寒冬的季節，感受到青山人滿滿的愛。

青山國中小家長會長楊子誼說，在整理過程中都很感動，因為很多孩子除了準備小禮物，還寫了小卡片放進鞋盒，另外，鞋盒外面也有彩繪，希望收到的小朋友都能感受到他們的心意。

打開每個鞋盒都有滿滿的驚喜與溫暖的愛心，小朋友說，這次鞋盒裡裝了筆、小吊飾、小玩偶，有文具也有玩具，希望收到的小朋友，能感受到幸福。

汐止家扶中心組長陳卉瑩指出，謝謝青山國中小今年已經是第七年把愛送到家扶中心，會把140份的禮物在聖誕節前送給受扶助的孩子們，希望他們有暖暖的禮物，過一個暖暖的聖誕節。