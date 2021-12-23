高中生手臂畫愛心打BNT撩護理師 網讚窩心又驚「小孩現在那麼壯嗎」
校園陸續展開第2劑BNT施打。一名護理師日前到一所高中協助施打疫苗，看到不少該校男高中生的手臂上寫下感謝及「撩妹」文字，讓她覺得窩心又好笑，引來不少網友讚賞「超可愛」，也有眼尖網友發現「現在高中小弟弟的肌肉練成這樣（壯）嗎」？
一名護理師在臉書社團「爆料公社」表示，今天去台中市青年高中快打BNT第2劑疫苗，隨後看到不少男學生的手臂上不同的文字或圖案，像是一名手臂粗壯的男學生畫上愛心寫「護士，我不想努力了」，另一名男學生寫下感謝之意，還有人趁機告白留下IG寫「單身男子漢」等，撩了該名護理師，讓她覺得忙碌也值得，相當窩心。
網友看完以後紛紛大讚學生的舉動貼心，也謝謝「白衣天使」辛苦施打，表示「看了真的會感動欸」、「好有愛」、「現在的小孩真的越來越會撩了」、「男士們，學一下啊」，也有人開玩笑說「嘴巴甜加送一劑」。另外，有網友驚訝其中一名高中生「二頭（肌）真巨，真的是高中生（嗎）」，意外引來不少討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言