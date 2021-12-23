高中生手臂畫愛心打BNT撩護理師 網讚窩心又驚「小孩現在那麼壯嗎」

校園陸續展開第2劑BNT施打。一名護理師日前到一所高中協助施打疫苗，看到不少該校男高中生的手臂上寫下感謝及「撩妹」文字，讓她覺得窩心又好笑，引來不少網友讚賞「超可愛」，也有眼尖網友發現「現在高中小弟弟的肌肉練成這樣（壯）嗎」？

一名護理師在臉書社團「爆料公社」表示，今天去台中市青年高中快打BNT第2劑疫苗，隨後看到不少男學生的手臂上不同的文字或圖案，像是一名手臂粗壯的男學生畫上愛心寫「護士，我不想努力了」，另一名男學生寫下感謝之意，還有人趁機告白留下IG寫「單身男子漢」等，撩了該名護理師，讓她覺得忙碌也值得，相當窩心。

其中一名高中生還邀護理師「吃火鍋」，被網友大讚「現在的小孩真的越來越會撩了」（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友看完以後紛紛大讚學生的舉動貼心，也謝謝「白衣天使」辛苦施打，表示「看了真的會感動欸」、「好有愛」、「現在的小孩真的越來越會撩了」、「男士們，學一下啊」，也有人開玩笑說「嘴巴甜加送一劑」。另外，有網友驚訝其中一名高中生「二頭（肌）真巨，真的是高中生（嗎）」，意外引來不少討論。