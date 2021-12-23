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國小生扮皮卡丘、艾莎走秀趴 幼兒園萌娃明天粉墨登場

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供

富春國小今明兩天舉辦系列耶誕感恩活動，國小生今(23日)打扮成時下流行的魷魚遊戲、聖誕老人、皮卡丘、艾莎公主走秀，結合華山基金會「關懷獨老發票換好禮」，跳蚤市場部分所得捐贈華山基金會做愛心。富春國小表示，走秀活動深受學童喜愛，明天富春國小幼兒園的超萌學弟妹將粉墨登場，值得期待。

台中市豐原區富春國小今明兩天舉辦系列「耶誕感恩」活動，今天上午登場的是創意十足、造型逗趣的「耶誕創意走秀」，學生扮成魷魚遊戲、鬼滅之刃主角、美麗的花仙子、聖誕老人、搞怪小精靈、皮卡丘、正義聯盟、美國隊長、冰雪奇緣的雪寶和艾莎公主等，整場走秀充滿快樂，精彩爆笑不已。

接連登場「愛物惜物跳蚤市場」活動，各班精心設計海報招攬顧客上門，富春翔鷹童軍團與華山基金會聯合準備物品義賣，各攤位叫賣聲此起彼落，展現小學生朝氣活力。

四年級的王奕晴分享，最喜歡耶誕走秀的節目，可以發揮創意，裝扮成可愛的模樣，成為大家的焦點，感覺好興奮；六年級的林庭宇認為，跳蚤市場將家裡用不到的物品拿來拍賣，賺取零用錢外，也能購買自己想要的東西，達到物盡其用。

富春國小校長李秀櫻表示，今年的耶誕走秀及感恩惜福義賣活動，各班學生主動將跳蚤市場義賣所得，部份捐贈給華山基金會，關懷獨居老人、幫助弱勢團體，為社會注入一股暖流，分享愛與關懷。

由於走秀活動相當精彩，明天(24日)富春國小幼兒園86位萌娃也將登台走秀，屆時富春國小家長會長廖鴻儒、副會長鄭軒明、張有淳、張喻婷將跑班發送糖果，祝福每位小朋友平安長大。

富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小跳蚤市場結合華山基金會「關懷獨老發票換好禮」，部分所得捐贈華山基金會做愛心。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小跳蚤市場結合華山基金會「關懷獨老發票換好禮」，部分所得捐贈華山基金會做愛心。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供
富春國小學童今天裝扮成喜愛的卡通人物，登台走秀、模樣可愛。圖／台中市豐原區富春國校提供

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