考前一週帶女兒出遊 遭友狂酸「心臟很大、上課都有聽懂？」

考試前可以帶孩子出去玩嗎？一位媽媽表示他們一家準備在孩子考前一週出去玩，消息被好友得知後，竟遭酸言酸語「妳的心臟好大，考前一週，不擔心嗎」、「女兒的成績很好嗎」，令她相當無奈與不解「我帶孩子出去玩很該死嗎？」

這名媽媽在《爆料公社》APP裡的「匿名公社」發文抱怨，她的朋友從孩子口中知道她在考前一週要帶孩子出去玩之後，就開始碎念「考前一週，不擔心嗎」、「上課都有聽懂嗎」、「要不要去安親班」等等。

原PO解釋因為先生工作三班制要輪班，很難排假，他們也在家悶了兩個月沒有出遊，加上還要配合孩子的才藝班，才會選在考前去放鬆一下，她認為自己「不是那種一直給孩子寫評量、只會在意成績、逼孩子去補習的媽媽」，且孩子的才藝課都是孩子有意願才去上的。

原PO提到從孩子小學低年級開始就有在盯功課，不會的地方都是由她和先生教到會為止，考前也會加強練習看題目，她反問「我帶孩子出去玩很該死嗎？該死的是讓你不小心聽到了！」

貼文一出立刻引來網友紛紛留言「她住海邊喔？」、「小學基本來說問題不大，旁人的話聽聽就好」、「你做錯了！下次記得高調，增加出遊次數多拍一點和孩子相處的照片，羨慕死對方」、「功課能代表什麼，一家和樂融融出遊最重要，一直逼小孩，是要逼到小孩發瘋，不理家長才爽嗎？」。不過也有網友表示「考前一週還是要給孩子準備一下吧」、「朋友可能也是關心」。