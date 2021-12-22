長照需求增！雲縣「環峰」合作 力推照服教育接軌產業

雲林縣老人化比率高，相對有極大長照需求，但因服務人員均齡約40歲以上，人才出現斷層，林內義峰高中今表示111學年度將設「照顧服務科」，首招1班45生，校方也與環球科技大學教育合作，未來銜接進修部專班及台大、成大、雲基3家醫院與同仁仁愛之家照顧機構等打造實習場域，透過在職者帶動在校生，培訓「畢業即就業」直通人才。

據統計，去年台灣長照需求人數約64萬人，推估後年將達70萬人，台灣雖還未邁入超高齡社會，但未來5年恐會迎來老齡化高峰，長照需求會持續擴大；且本國籍照服員約8萬多人，外籍看護約24萬人，相比之下人力短缺。

義峰高中校長張菁惠說，學生就讀照顧服務科，三年可修得居家服務員證照相關學程，畢業即能馬上考照並進入職場服務，薪水上看4萬以上；校方今再連結環科大教學資源，未來學生工作同時，可利用下班時段到校進修二技或四技，學校也導入醫療、長照等機構，推動寒、暑假實務課程。

張菁惠表示，年輕人具活力與創造力，且照服員並非只有「照顧」的路可走，除能結合社區駐點服務，也能創立巷口學堂或開立機構，發展面向也非只能照顧長者，也可朝個案管理師、社工或幼兒保育領域精進。