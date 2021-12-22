創校62年最大改造！竹市茄苳國小多功能風雨教室今動土

新竹市府投入6055萬元將茄苳國小老舊風雨教室拆除重建，於今天動土，這次工程是創校62年來最大改造，將打造山坡上最美、空間通透的多功能風雨教室，打球之餘還能看林蔭美景，另有全新露營廣場與遊戲土坡，學生可在這上體育課、表藝課，還可辦活動，預計明年底完工。

教育處表示，茄苳國小風雨教室興建於1990年，是一座室內綜合球場，因校舍老舊、耐震係數較低、動線不良、設施不足，經市府決定拆除重建。

全新多功能風雨教室內有一座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，林柏陽建築師設計團隊結合校園豐富生態環境，並順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，讓學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。加上乾式砌石營造自然感，全新多功能教室整體視覺通透，還在球場外綠蔭處打造露營廣場，透過遊戲土坡降低風雨教室的壓迫感，新設階梯與通道連結操場及校園環境，讓整體環境動線更順暢。

茄苳國小校長謝佳曄指出，原風雨教室位於校園最後方，連接校園的通道狹小，大型機具無法進入，缺乏廁所與無障礙設施，建物也因老舊常漏水，造成使用不便，感謝市府推動新校園運動讓風雨教室脫胎換骨，更將整體校園納入規劃，並聽取老師、家長、學生及專家意見，為孩子打造友善安全、兼具美學的多功能活動場地。