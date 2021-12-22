圖書館統計出爐！這本書在桃園最受歡迎

今年哪本書最受桃園讀者喜愛呢？桃園市立圖書館統計發現，成人書以「被討厭的勇氣」高居榜首，期刊則以「商業周刊」最受歡迎。為鼓勵民眾持續閱讀，桃市圖將在24、25日推出「5+15閱讀袋著走」借閱活動，民眾在任一分館借閱5或15本書分別可獲限量高級紙袋、帆布袋。

桃園市立圖書館館長姚敦明表示，今年受疫情影響，圖書館曾於5月15日至7月27日閉館逾2個月，但因閉館期間仍提供閱讀箱宅配及臨櫃取書服務，經統計，今年每月借閱冊數平均約46.7萬冊，與去年49萬冊相比，沒有大幅下滑。

姚敦明說，據調查，青少年朋友閱讀以小說為主，如遠流的金庸小說、皇冠的哈利波特或漫畫書較受歡迎；成年朋友喜歡借閱的則是像「蔡康永的情商課」、「小資女艾蜜莉」等心理或理財書籍。

而以往對於女性的刻板印象可能借閱美容書籍較多，但統計結果顯示，桃園的女性讀者大多喜歡心理勵志或是幫小朋友借書，包括「你的善良必須有點鋒芒」、「屁屁偵探」都在女性借閱排行上。

「今年是桃園文學綻放的一年」，姚敦明表示，包括張捷明、許水富、蔡詩萍、洪愛珠、顏堉至等出身或居住在桃園的作家，今年在文壇和銷售上都有亮眼表現；為鼓勵民眾持續閱讀，耶誕假日期間，民眾凡在桃市圖任一分館借閱圖書五冊，即可獲得市圖高級紙袋一個，限量650個；借閱圖書15冊，可獲市圖精美帆布袋一個，限量250個。