女星PO一小四國文題求救 難倒一票網友每人答案不一樣

金曲歌后彭佳慧昨(21)日在冬至夜為求解女兒國文題目傷透腦筋，因為答錯答案在臉書PO文求救，引來網友群起哀號：「高中指考也沒那麼難」、「還好我國小畢業了」；也有網友神解題，指出正確答案並分析題意供參考，釣出不少網友熱心回應。

彭佳慧在臉書PO文表示：「左邊這一題，誰可以給我正確答案^_^四年級的中文考題～女兒啊，媽媽選三。媽媽，老師說 三跟四都是錯的～⋯⋯～⋯⋯⋯誰可以有答案🙏天啊 我頭都痛了😅」。

彭佳慧秀出一張女兒小學四年級的國文考卷，照片中的左邊題目為「下面哪一個字義和『產量』的『產』相同」，包括「礦產」、「財產」、「盛產」和「產卵」一共有4組選項，女兒選4，結果答案是錯的，彭佳慧則選3，也沒選到正確答案，她為此喊頭痛PO文上網求助網友解題。

多數網友看完考題後，普遍都給出1號「礦產」的正解，有人還附上正確詞義的解釋，指出「產量」的「產」與「礦產」的「產」都是能被計算的數量，因此為正解，有本身即是小學老師還熱心詢問，該考題是哪個版本的，也去翻翻教師手冊找找看；但也有不少網友也與彭佳慧一樣，認為小四就出這樣的題目簡直太難，有人說「媽媽光想頭就痛了」、「高中指考也沒那麼難」、「還好我國小畢業了」。

還有人結合時事表示：「縱使這一題答對，也不一定寫得出像李靚蕾這麼好的文章。」也有網友依樣畫葫蘆，寫出另一題要彭佳慧可以去問老師：「下面哪一個‘’ ‘’裡的字意義上與國小老師的‘’老師‘’相同：（1）級任老師（2）家教老師（3）圍棋老師（4）跆拳道老師。」請老師也答答看。