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印刷字造巡迴展巡迴全國圖書館 創客精神在其中
「印刷字造巡迴展」巡迴全國圖書館首站今天在台中市立圖書館外埔分館舉辦，以「文字」與「印刷」為主軸，融合「創客精神」的教具箱與桌遊，小朋友在場好奇欣賞和學習。
國立公共資訊圖書館和台中市政府、文化部文化資產局、財政部印刷廠跨領域聯展，遊戲化策展推出「印刷字造」全國公共圖書館巡迴展，展覽以「文字」與「印刷」為主軸，將6000年人類文明史融入展覽，揭開文明演進的不同視角。
融合蘊含「創客精神」的教具箱與桌遊，發掘科技與社會互動的種種面向，將在全國各地展出，包含台中、桃園、高雄等縣市，今天以台中市立圖書館外埔分館為首站。
國立公共資訊圖書館劉仲成館長表示，教育部新課綱因應趨勢潮流，強調探究與實作，特展結合時下流行的線上學習與手作體驗趨勢，邀請讀者化身「創客」進行DIY互動體驗，探究文字演進、印刷載具革命、創造文明歷史之「三位一體」的文化內涵。
文化部文化資產局李宛慈組長表示，這次展覽一大特色是文資局聯手國資圖，將台灣兩大文化資產，活字印刷和紙質修復，視覺化呈現台灣的工匠精神，搭配國資圖特展以時間軸搭配故事呈現，揭開文明演進的不同視角。
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