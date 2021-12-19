跳脫框架跟社會對話 聯合盃作文賽桃園區210人得獎

第15屆聯合盃全國作文大賽今在桃園市立南崁高中舉行桃園區賽頒獎典禮，今日頒發國小中年級組、國小高年級組、國中7年級組、國中8年級組、國中9年級組及高中職組6組別，每組的1至5名及佳作各30名，共計210位得獎學生。主辦單位表示，希望藉由比賽讓參賽學生可以跳脫框架，盡情揮灑創意，展現自己的思維及觀點，提升學生讀寫素質，勇於跟社會理性對話。

今年因防疫考量，主辦單位將實體活動改為線上方式舉行，是聯合盃15年來首次的線上賽事，對主辦單位與參賽學生來說都是跳脫傳統賽事的初體驗。雖然如此仍澆不熄桃園學子對於寫作的動力與熱忱，今年高中職、國中、國小共2545人參賽，競爭也相當激烈。

就讀新埔國小許芝晞獲得高年級組第1名，家中沒有電視，也鮮少使用3C產品，而是從小持續閱讀、利用睡前故事時間閱讀書籍，寫作時也習慣先畫出心智圖，想好用哪些材料，並看哪些材料能扣合主旨、哪些需要剪裁、哪些也許不適合，寫出完美的文章。接下來他將代表桃園市參加全國聯合盃作文大賽，希望可以在全國賽獲得佳績。

桃園市副市長高安邦表示，面對12年國民基本教育新課綱，需要透過閱讀、學習觀察紀錄、生活經驗等累積寫作素材，尤以閱讀最為有幫助，好文章能引起共鳴、能感同身受並培養同理心，且影響力無遠弗屆，平日累積閱讀量，學習優美詞句，對寫作有很好的幫助。