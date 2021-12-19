清水大秀國小創意稻草人大賽 師生體驗農村生活

台中市清水區大秀國小與清水區農會四健會，今天辦理親子創意稻草人創作大賽暨食農教育體驗活動，吸引近200名親子報名參加，農事達人江端宗及顏足貴示範稻草人教學後，參加的親子們發揮創意，創作出屬於自己的稻草人，覺得有趣又有成就感。

今天的活動在大秀國小舉辦，學校邀請返鄉青農提供友善耕種的芋香米和米麩，並介紹友善耕種及稻米栽種過程，現場安排爆米香行動車的現場爆米香體驗，讓親子能夠實際操作並感受爆米香時的轟天巨響，學校也安排綁紮稻草的體驗課程，讓家長和孩子親手操作綁紮稻草，現場許多阿公阿嬤特別展現他們早年務農時的絕活，讓現場許多參加的親子大開眼界。