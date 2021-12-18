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愛在耶誕 高中學生擔任志工募款助弱勢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
耶誕腳步近，台南新營南光高中結合多所學校今在新營文化中心舉辦公益活動，與會各校社團表演才藝。圖／南光高中提供
耶誕腳步近，台南新營南光高中結合多所學校今在新營文化中心舉辦公益活動，與會各校社團表演才藝。圖／南光高中提供

耶誕腳步近，台南新營南光高中結合多所學校今下午在新營文化中心舉辦公益活動，與會各校社團到場表演才藝，與會學子不畏寒風，號召鄉親們踴躍捐物質、發票，將轉贈給北台南家扶中心等6社福團體，傳遞社會正向力量。

這項名為「南瀛傳愛～愛在耶誕」歲末送暖活動，由南光志工社主辦，結合鄰近學校合辦，服務對象包括北台南家扶中心、創世基金會、世界和平會、蓮心園啟智中心、心德慈化教養院、流浪動物之家；根據社團需求，募集寒冬所需的乾糧、罐頭、泡麵、衛生紙、洗衣精、洗髮精、牙刷、牙膏、沐浴乳、看護墊、成人紙尿褲、奶粉、貓狗飼料罐頭、毛巾、被子等。

而南光志工社也安排學校的如南光太鼓隊、管樂隊、韓文社、吉他社、街舞社、熱音社等，並邀請新東國中、南新國中、新營高中、興國中學、敏惠醫專、東吳高職、聖功女中、高雄科技大學、長榮大學、中華醫事科大、東吳高職表演藝術科等學校演出，經由公益展演，希望喚起各界關懷弱勢族群。現場民眾熱情捐物資、捐發票送愛心也安排活動義賣，所得將全數捐贈給社福機構與弱勢團體。

南光高中副校長王欽哲指出，南光志工社今也有有32名學生頂著寒風擔任服務志工，除至後壁蓮心園院區環境打掃，也轉往後壁上茄苳社區撿拾垃圾，用社會志工角色，為關懷社會做出貢獻。

耶誕腳步近，台南新營南光高中結合多所學校今在新營文化中心舉辦公益活動，與會各校社團表演才藝。圖／南光高中提供
耶誕腳步近，台南新營南光高中結合多所學校今在新營文化中心舉辦公益活動，與會各校社團表演才藝。圖／南光高中提供
耶誕腳步近，台南新營南光高中結合多所學校今在新營文化中心舉辦公益活動，與會各校社團表演才藝。圖／南光高中提供
耶誕腳步近，台南新營南光高中結合多所學校今在新營文化中心舉辦公益活動，與會各校社團表演才藝。圖／南光高中提供

台南 家扶中心 發票

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