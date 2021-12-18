影／最棒的畢業體驗 都達國小賽德克學生登頂合歡北峰

最棒的畢業紀念，南投縣仁愛鄉都達國小9名畢業生，昨天在老師、都達村長洪光勇陪同下，登上3422公尺的合歡山北峰，挑戰自我成功，更是傳承賽德克狩獵文化，為國小6年生活留下最珍貴的紀念。

都達國小位在仁愛鄉濁水溪的上游，是全國第一所賽德克民族實驗學校，學生除了一般課業外，每周還要上民族課程，包括族語、山林文化、家屋傳承、打獵等。跟著祖先的腳步走入山林學習狩獵，更是最重要的課程。

都達國小家長會創會長陳烈樟和都達村長洪光勇協助下，9名畢業生昨天上午挑戰合歡北峰，驗收民族課程學習成果，昨天風勢強勁，但學生在師長陪伴下，頂著強風順利登頂海拔登上3422公尺的合歡北峰，並由村長洪光勇帶領學生穿著傳統服飾，以賽德克歌舞演唱慶祝。

洪光勇說，很高興能帶著學生一起上山，傳承部落文化，將賽德克族的精神教導給年輕族人，也希望學生無所畏懼，更有信心克服成長過程中遇到的每一座人生高峰。

都達國小校長陳永輝說，學校致力部落文化延續扎根，畢業登山能讓學生體驗祖先走過的路，傳承山林智慧，也結合推動無痕山林環境教育。

賽德克族狩獵最重要的路線是能高越嶺古道，也是都達部落的傳統領域，登山活動原本要讓學生跟著祖先的腳步，但能高越嶺道因為颱風和地震影響嚴重坍方，至今仍未重新開放。