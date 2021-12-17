北市探究與實作標準「被加嚴」審查原則到底是什麼？

今年台北市自然科探究實作課程計畫通過率六都墊底，多校指控是「開放式探究」理念凌駕審查。實際上，教育部訂有課程計畫檢視原則，國教署探究與實作課程北區、南區推動中心執行秘書受訪時也提到，探究實作是部定必修，著重學習科學探究步驟，課程計畫必須適用於所有學生，若學生有更深層的探究動機，學校可透過彈性學習、多元選修，由老師引導學生研究自己感興趣的主題。

根據教育部的課程計畫檢視原則，自然科探究與實作至少要跨二科目以上，學習內容要包含發現問題、規畫與研究、論證與建模、表達與分享等四大要素，課程內容也要符合領綱規範，需具備主題式跨科目內容。

探究與實作課程北區推動中心執秘洪逸文表示，探究與實作是部定必修，課程計畫必須適用於所有學生，這門課重點並非以傳遞學科知識，而是著重學習科學探究步驟，課程主題只是研究方法的載具，重點在學生面對問題時學會如何解決。

洪逸文說，若學生有更深層的探究動機，學校也可透過彈性學習、多元選修，引導學生研究自己感興趣的主題，但若這門課採「開放式探究」的模式，學校器材、教師負擔、有限的授課時間、學生探究能力等將成待解難題。

探究與實作課程南區推動中心執秘何興中，也是台南一中的物理教師，他表示，探究與實作只是啟蒙學生認識研究方法，當學生想延伸探究，老師可引導學生去做科展，或選擇加深加廣選修，南一中也有不少普通班學生因為這門課，取得了科展門票發光發熱。

何興中也說，若學生研究主題雷同，就好比同一個作文題目，閱卷老師仍能從學生作答狀況，掌握學生的作文能力，換句話說，即便老師操作同一個探究主題，學生呈現的報告仍有所不同。

對此，台北市課督林春煌則表示，探究與實作做了三年，學校大部分的實驗是蠟燭火焰、米蟲，等學生最後交出報告，可能都是類似題目，這門課也可能會被解讀是「實驗課」。

林春煌也表示，近三年不斷提出「開放式探究」的建議，希望老師讓學生自訂主題，但很多學校探究主題仍在老師設定範圍內。

林春煌舉例，好比蠟燭火焰的實驗，一般會帶到溫度、空氣等，但若能把主題拉大，好比訂為「火」，學生可能會想到火災，或是瓦斯爐火焰；過去米蟲多是在談趨光性、濕度影響，但若能把主題訂為「昆蟲」，讓學生探究自己感興趣的內容，主題就會不一樣。

不過他也提到，很多老師害怕學生做他研究不深的事情，課綱重點也沒提及蠟燭主題，重點在於「發現問題」。

何謂「開放式探究」的課程計畫？林春煌則提到，比如有學校讓學生上小論文網站，挑自己有興趣的主題；抑或是麗山高中讓學生研究尺度大小的問題，有學生研究籃框高度、大小，學生題目都不一樣。

至於外界認為探究實作僅是基礎，若學生想進一步探究，可修習多元選修，或利用彈性課程加深加廣。林春煌則認為，自然組課程多，負責探究實作的老師也很辛苦準備材料，這類多元選修其實也開得不多。