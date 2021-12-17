光仁中學年度音樂會 以音樂和觀眾對話

天主教光仁中學昨晚在新北藝文中心演藝廳舉行年度音樂會，逾百名音樂班學生輪流表演，樂音時而澎湃激昂、時而明亮輕快，台下觀眾聽得如癡如醉，尤其是首度亮相的「絲竹樂團」，更是贏得愛樂者稱讚。

音樂會由管樂團《拿布果序曲》揭序幕，接著東方絲竹樂團搭配西方提琴彈奏《望春風》、《鳳陽花鼓》等民歌，隨後，美聲重唱團演唱三首不同風格的曲目，再由管弦樂團演奏《阿萊城姑娘第二號組曲》。下半場則是高二信班林佳允、高三信班姚威綺擔綱，以單簧管、馬林巴木琴展現波蘭舞曲與拉丁曲風，最後是管弦樂團壓軸演奏《大學慶典序曲》（遊子吟）。

策劃音樂會的光仁音樂班主任郭芳玲表示，今年主題是「對話—In Dialogue」，安排中外各時期著名曲目，而透過各不同樂團型態呈現音樂特色，也與聽眾產生另類溝通。

郭芳玲指出，這次在音樂會中獨奏的林佳允、姚威綺，日前才在協奏會比賽獲得優勝，他們年紀雖輕，但是經驗豐富，在滿座的表演廳中，以優異技巧，贏得滿堂采。

光仁中學是知名音樂名校，創校55年來培育許多音樂人才，為拓展音樂班學生未來的出路，除了每年的音樂會，也特聘術科老師開課，加強「視唱、聽寫、和聲」等技能，也指導學生的演奏技巧，「學生在校就能取得學習資源，家長不用多花錢請老師」。