舞出一片天！全國中正盃舞蹈賽金門選手表現優異　　

金門囝仔出頭天！「第27屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽暨CTDSF中華舞總國手選拔積分賽」日前舉行，金門體育會今天表示，金門縣運動舞蹈代表隊選手林冠佑等多位縣籍的選手們參賽，表現優異，成績亮眼，拿下了國手選拔倒數第三場的高積分，為金門爭光。

「全國中正盃運動舞蹈錦標賽暨CTDSF中華舞總國手選拔積分賽」於日前在台北體育館進行，705位來自全國各縣市代表隊的選手參賽，創下台灣運動舞蹈賽事中，最多選手參賽之紀錄，除了國小、國高中、大專等組別的錦標賽事，另為選拔2022年國家代表隊選手參加世界大賽，是年度國手選拔積分賽的倒數第三場，也是積分倍率最高的一場。

金門體育會理事長唐麗輝表示，此次賽事，主辦單位特別邀請國手選拔青少年一級組（目前全國排名第一名）的林冠佑與許芸瑄，擔任開幕典禮的選手宣誓代表，林冠佑與許芸瑄現在都就讀金城國中，他倆於去年度的國手選拔積分賽事中，就已取得了儲備國手之資格。此次的國手選拔積分賽中，果然不負眾望，取得優異的成績，他們也積極的準備於明年暑假遠赴歐洲，參加德國世界公開賽，將金門帶向國際舞台。

唐麗輝指出，金門代表隊的選手們在此場賽事中，卯足全力，以出色的舞技、極佳的體力與肌耐力，從早至晚一路通過多輪次的競爭，最終進入決賽八強，並取得相當優異。

在錦標賽中，林冠佑與黃詩蘋榮獲國中組第二名，林冠均與許芸瑄榮獲國中組第六名，薛祖航與楊子函榮獲國中組第七名。

在國手選拔積分賽－全國排名賽的八個組別，林冠佑與許芸瑄榮獲青少年一級組第二名，林冠佑與唐嘉琝榮獲青少年二級組第三名，林冠均與陳薇淇榮獲青少年一級組第五名。

在全國排名賽－青少年單人組林冠佑，經過了七個輪次，35支舞，近2小時的連跳，終於在120位選手中脫穎而出，挺進決賽8強，並取得全國青少年單人組第五名之佳績。