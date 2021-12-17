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羅東高中莊詠婷成功抗癌 17歲生日獲頒2萬獎學金全數捐

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
莊詠婷喜歡畫畫，目前以成為繪畫治療師為志向努力。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供
莊詠婷喜歡畫畫，目前以成為繪畫治療師為志向努力。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供

宜蘭縣羅東高中2年級學生莊詠婷曾與腦癌搏鬥，歷經開刀、10次化療，如今重獲新生，今年5月疫情期間，更號召同學寫卡片為送暖給前線醫護人員。她日前17歲生日當天，在宜蘭縣副縣長林建榮、羅東高中校長謝寶珠，以及全班同學的見證下，獲財團法人周大觀文教基金會創辦人周進華頒發「2021年抗癌圓夢助學金」2萬元。

生命鬥士莊詠婷就讀國小5年級時，感到頭暈目眩、高燒不退，到醫院檢查才發現腦部長了3.5公分的惡性腫瘤，當天立即轉診台北榮總住院，隔天歷經10個多小時開刀手術，化驗腦瘤切片後，確診髓母細胞瘤。他熬過14個月漫長療程、10次化療，健康地重回校園生活。

從小就愛畫畫的莊詠婷是美術比賽常勝軍，罹癌期間住在台北榮總92兒童病房，用繪畫療癒、陪伴重症病友，彼此互相打氣、鼓勵，她目前以成為繪畫治療師為志向努力。

莊詠婷成功對抗癌魔痊癒後，更能體會他人經歷的苦痛。今年5月疫情嚴峻時，她得知羅東有飲料店拒外送到醫院，於是透過宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會，暖心送200杯飲料給羅東博愛醫院和羅東聖母醫院，同時號召同學寫卡片給醫護人員，以具體行動表達支持與感謝。

周進華說，疫情嚴重之時，其他同學不會感受得到，莊詠婷因著在醫院與生命搏鬥，更能感受第一線醫護人員是多麼辛苦、需要鼓勵，因此5月毅然決然送飲料到醫院，真的是個非常溫暖的同學。

莊詠婷12月15日迎來17歲生日，在眾人見證下，獲頒周大觀文教基金會「2021年抗癌圓夢助學金」2萬元，接著宣布這筆獎金，全數捐贈予社團法人中華民國關懷腦瘤兒童協會，期盼將愛繼續傳遞下去。

莊詠婷號召班上同學，寫卡片感謝第一線的醫護人員。記者林佳彣／攝影
莊詠婷號召班上同學，寫卡片感謝第一線的醫護人員。記者林佳彣／攝影
莊詠婷將獲贈2萬元獎學金，全數捐贈予社團法人中華民國關懷腦瘤兒童協會，期盼將愛繼續傳遞下去。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供
莊詠婷將獲贈2萬元獎學金，全數捐贈予社團法人中華民國關懷腦瘤兒童協會，期盼將愛繼續傳遞下去。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供
今年5月疫情嚴峻，莊詠婷（左2）透過宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會，暖心送飲料給羅東聖母醫院的醫護人員。記者林佳彣／攝影
今年5月疫情嚴峻，莊詠婷（左2）透過宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會，暖心送飲料給羅東聖母醫院的醫護人員。記者林佳彣／攝影
從小就愛畫畫的莊詠婷是美術比賽常勝軍，罹癌期間住在台北榮總92兒童病房，用繪畫療癒、陪伴重症病友。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供
從小就愛畫畫的莊詠婷是美術比賽常勝軍，罹癌期間住在台北榮總92兒童病房，用繪畫療癒、陪伴重症病友。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供
羅東高中2年級學生莊詠婷（後排左7）日前在眾人見證下，獲財團法人周大觀文教基金會頒發「2021年抗癌圓夢助學金」2萬元。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供
羅東高中2年級學生莊詠婷（後排左7）日前在眾人見證下，獲財團法人周大觀文教基金會頒發「2021年抗癌圓夢助學金」2萬元。圖／宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會提供

羅東 醫護人員

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