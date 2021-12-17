快訊

瘟疫消滅老公公？歐美市場的「耶誕老人絕種中」

一輸再輸成習慣？日本在野黨的「魯蛇困境」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樹德家商美容科校友師資陣容強 指導學弟妹一棒接一棒

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
樹德家商美容科學生是技藝競賽常勝軍，老師趙自屏（中）指導新二代學生吳孟芳（右）去年抱回全國家事類科技藝競賽美顏組第一名，趙對學生相當細膩，師生關係緊密。圖／趙自屏提供
樹德家商美容科學生是技藝競賽常勝軍，老師趙自屏（中）指導新二代學生吳孟芳（右）去年抱回全國家事類科技藝競賽美顏組第一名，趙對學生相當細膩，師生關係緊密。圖／趙自屏提供

高雄市私立樹德家商美容科26名老師，幾乎清一色是校友，年紀橫跨五六七八年級，就像一個大家庭，凝聚力強。母校提攜校友，校友也加倍付出回饋母校栽培，傳為佳話。

樹德家商有58年歷史，美容科創立迄今44年，招生人氣不墜，幫助不少學生逐夢踏實，為美容、美髮業培育許多人才，校友開枝散葉，校長陳清美說，「走到哪都能遇到校友，樹德人向心力強，成為美好傳統」。

隨著大環境改變，國內教育面臨空前挑戰，私立學校經營愈加艱辛，樹德家商屹立不搖，一大力量是校友成為技術師資骨幹，專業上、情感上於公於私加倍投入，人力穩定性高。

樹德家商美容科學生考證照很在行，美髮乙級平均每年有70人通過，美容乙級一年約有40年過關，表現亮眼。美容科也被譽為是「國手製造機」，代表台灣出戰國際技能競賽屢有佳績，2013年，傅美慧抱回國際技能競賽國際美容組金牌，是該項賽事台灣首面金牌。

傅出身貧寒家庭，母親當泥水工、送羊奶、忙派報等身兼三職養活三姊妹，她自我要求高，求勝鬥志旺盛，老師丁月娟也被她好學精神感動，一路相伴。丁月娟說，私立職校許多學生是窮孩子，人窮志不窮，教育是他們翻身機會，老師們責任重大。

美容科主任江巧智與老師趙自屏、丁月娟是高中同窗，畢業後從同學變同事，相識30多年，默契沒話說。江巧智說，她從小不算是擅長讀書的料，沒想到有一天能以技術專長留母校服務，很感念母校對校友的照顧，她說，學校不只用心栽培學生，也鼓勵老師進修，捨得花錢送老師出國汲取新知，她已完成碩士學歷，常以自身經驗勉勵學生，只要在某個領域拚到頂尖，就能出人頭地。

趙自屏在母校服務33年，她說，老師也需要持續成長，和學生一起前進，她說，在母校服務是她第一份工作，歸屬感很深。

趙自屏對學生視如己出，得知新二代學生吳孟芳家境艱困，家中連坐下來好好畫紙圖空間都難，孟芳喜歡留校練習，趙自屏樂於花更多時間陪伴，去年吳孟芳抱回全國家事類科技藝競賽美顏組第一名，表現爭氣，全校師生與有榮焉，父母也好欣慰。

「老師，你可以罵罵我嗎？」丁月娟說，許多學生畢業後常回學校，談起在校期間老師嚴格訓練仍津津樂道，甚至想回味「老師的訓話」，足見師生情感緊密。

高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，成為一大特色，校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，成為一大特色，校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，科主任江巧智、老師趙自屏及丁月娟是同屆同學，畢業後成為同事，</p><!--9--><p> 校長陳清美（右二）觀察，美容科老師默契特別好，向心力強。記者王慧瑛／攝影
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，科主任江巧智、老師趙自屏及丁月娟是同屆同學，畢業後成為同事，

校長陳清美（右二）觀察，美容科老師默契特別好，向心力強。記者王慧瑛／攝影

高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，認同感、向心力都高。校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，認同感、向心力都高。校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影
樹德家商美容科學生是技藝競賽常勝軍，老師趙自屏（左）指導新二代學生吳孟芳去年抱回全國家事類科技藝競賽美顏組第一名，趙對學生相當細膩，師生關係緊密。圖／趙自屏提供
樹德家商美容科學生是技藝競賽常勝軍，老師趙自屏（左）指導新二代學生吳孟芳去年抱回全國家事類科技藝競賽美顏組第一名，趙對學生相當細膩，師生關係緊密。圖／趙自屏提供
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，認同感、向心力都高。校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，認同感、向心力都高。校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，成為一大特色，校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影
高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，成為一大特色，校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影

金牌 國際技能競賽

延伸閱讀

日本15秒賣1瓶 黛珂全新小紫瓶讓醫師蒼藍鴿驚豔好吸收

Subaru新春健檢！返廠再享汽車美容及零配件優惠回饋

少女心噴發！史戴利口罩將參加高雄美容展 新品花色首度亮相發售

台南市表揚卓越工會領袖、會務人員與績優志工

相關新聞

看嘸小一國語作業！爸崩潰問「這1字」 網愣：老師哪個朝代的

中文博大精深，充滿各種學問，不過近日就有一名爸爸發文抱怨，自己的女兒才國小一年級，沒想到國語作業竟是要回答正確的象形文字，讓他超崩潰，貼文引發大批網友熱議。

樹德家商美容科校友師資陣容強 指導學弟妹一棒接一棒

高雄市私立樹德家商美容科26名老師，幾乎清一色是校友，年紀橫跨五六七八年級，就像一個大家庭，凝聚力強。母校提攜校友，校友...

完全中學國中部鐘點費調到400元 中市府：新學年實施

台中市議會教育文化委員會去年底初審，通過完全中學國中部教師超鐘點費調到400元，市議員陳廷秀關切進度。台中市教育局長楊振昇表示...

台南一中百年校慶李安獻聲 王金平感念95歲老師

台南一中今年舉行百年校慶運動會，國際名導李安獻聲祝福，甫獲日本授勳的前立法院長王金平也參加，另樂儀隊更換新裝，全新聖火台...

廢棄丹寧布拼接成新衣 桃園畢業展演學生展創意

利用黑藍色系為基底概念創造出暗黑神話的主題，或是人人都有的常見牛仔布料拼接成的特色洋裝，這些創意都來自於桃園楊梅區治平高...

偏鄉小校學生少 彰化香田國小山林教育計畫年年登山

偏鄉小校有小校的優勢，彰化縣香田國小申請教育部山林教育計畫，學童年年有機會登山，中年級23名學童和13名師長昨天攀登知名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。