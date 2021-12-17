樹德家商美容科校友師資陣容強 指導學弟妹一棒接一棒

高雄市私立樹德家商美容科26名老師，幾乎清一色是校友，年紀橫跨五六七八年級，就像一個大家庭，凝聚力強。母校提攜校友，校友也加倍付出回饋母校栽培，傳為佳話。

樹德家商有58年歷史，美容科創立迄今44年，招生人氣不墜，幫助不少學生逐夢踏實，為美容、美髮業培育許多人才，校友開枝散葉，校長陳清美說，「走到哪都能遇到校友，樹德人向心力強，成為美好傳統」。

隨著大環境改變，國內教育面臨空前挑戰，私立學校經營愈加艱辛，樹德家商屹立不搖，一大力量是校友成為技術師資骨幹，專業上、情感上於公於私加倍投入，人力穩定性高。

樹德家商美容科學生考證照很在行，美髮乙級平均每年有70人通過，美容乙級一年約有40年過關，表現亮眼。美容科也被譽為是「國手製造機」，代表台灣出戰國際技能競賽屢有佳績，2013年，傅美慧抱回國際技能競賽國際美容組金牌，是該項賽事台灣首面金牌。

傅出身貧寒家庭，母親當泥水工、送羊奶、忙派報等身兼三職養活三姊妹，她自我要求高，求勝鬥志旺盛，老師丁月娟也被她好學精神感動，一路相伴。丁月娟說，私立職校許多學生是窮孩子，人窮志不窮，教育是他們翻身機會，老師們責任重大。

美容科主任江巧智與老師趙自屏、丁月娟是高中同窗，畢業後從同學變同事，相識30多年，默契沒話說。江巧智說，她從小不算是擅長讀書的料，沒想到有一天能以技術專長留母校服務，很感念母校對校友的照顧，她說，學校不只用心栽培學生，也鼓勵老師進修，捨得花錢送老師出國汲取新知，她已完成碩士學歷，常以自身經驗勉勵學生，只要在某個領域拚到頂尖，就能出人頭地。

趙自屏在母校服務33年，她說，老師也需要持續成長，和學生一起前進，她說，在母校服務是她第一份工作，歸屬感很深。

趙自屏對學生視如己出，得知新二代學生吳孟芳家境艱困，家中連坐下來好好畫紙圖空間都難，孟芳喜歡留校練習，趙自屏樂於花更多時間陪伴，去年吳孟芳抱回全國家事類科技藝競賽美顏組第一名，表現爭氣，全校師生與有榮焉，父母也好欣慰。

「老師，你可以罵罵我嗎？」丁月娟說，許多學生畢業後常回學校，談起在校期間老師嚴格訓練仍津津樂道，甚至想回味「老師的訓話」，足見師生情感緊密。 高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，成為一大特色，校長陳清美（右三）說，校友老師提攜學弟妹，美容科大家庭格外溫馨。記者王慧瑛／攝影 高雄市私立樹德家商美容科師資幾乎都是校友，科主任江巧智、老師趙自屏及丁月娟是同屆同學，畢業後成為同事，