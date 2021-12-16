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看嘸小一國語作業！爸崩潰問「這1字」 網愣：老師哪個朝代的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名爸爸抱怨，女兒才國小一年級，沒想到國語作業竟是要回答正確的象形文字，讓他超崩潰。圖／翻攝自爆怨公社
一名爸爸抱怨，女兒才國小一年級，沒想到國語作業竟是要回答正確的象形文字，讓他超崩潰。圖／翻攝自爆怨公社

中文博大精深，充滿各種學問，不過近日就有一名爸爸發文抱怨，自己的女兒才國小一年級，沒想到國語作業竟是要回答正確的象形文字，讓他超崩潰，貼文引發大批網友熱議。

這名爸爸在臉書社團「爆怨公社PO文表示，女兒才國小一年級，可是攤開回家作業，卻發現課本內的象形文字，除了日、月、水三個字以外，第3題完全無法解讀出來，因此上網求問網友「有沒有高手？怎麼才國小而已，字就那麼難學」。

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛回應「老師哪個朝代來的？」、「現在小一那麼硬，要學象形文字啊」、「我國小一年級也沒教這個」、「看到題目，我發現我好像小學沒畢業」、「昨天才做這個習題，覺得滿有趣的」。

此外，還有不少網友出面解答，「月肉木水，第二個是肉唷」、「月肉木水，正解，我家小孩昨天的功課也有這一題」、「1月、2肉、3木、4水，我中文系，選我正解」、「月肉木水，我們剛寫完」。

小學 國文 爆怨公社

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