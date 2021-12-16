淡水鄧公國小英語教育再升級 情境教室先增2間

新北市淡水區鄧公國小從106學年度開始英語分組實驗教學計畫，經過教師團隊的努力，109學年度開始進行雙語實驗學校，因此新北市議員鄭宇恩爭取經費，今年運用了35萬建議款，新增2間英語情境教室，明年度再加碼增加一間。

新北市議員鄭宇恩表示，英語情境教室，目的是營造出不同於一般的上英語課的感覺，以活潑生動的方式，鄧公國小原本只有1間英語情境教室，現在新增了兩間，分別以動物園和小王子為主題，裝設主題教學、布告欄等，也一併改善教室的櫥櫃，用來收納師生的教學和學習物品，讓學生上起英語課來，也會融入在有趣的情境當中。

鄧公國小校長謝芳儒表示，鄧公國小從106年開始英語教學推展時，市議員鄭宇恩，當時在整個學期，每個星期五，都來到學校與老師一起協同英語教學，鄧公國小的英語課程非常豐富，低年級採獨特教材重點在口語，中年級採分組小班制教學，高年級則是在綜合課程中，加入外師，加上有情境教室的加持，打造更融合本課與英文的學習環境，而議員也說明年要再加碼爭取1間情境教室，希望讓學生學習更有興趣。