金山高中模範生選舉 圓桌會議選校級代表

金山高中模範生選舉有新的創舉，以往都是各班推派一位班級代表，而後再由全校學生投票選出校級代表，今年金山高中希望以圓桌表揚會議的方式，讓模範生代表相互認識並學習優點，再透過表揚手冊的模範生簡介來投票選出校級代表。

金山高中校長賴來展指出，這次採用圓桌表揚會議，就是希望突顯所有班級模範生沒有先後、優劣，每一個人都有值得學習的良好特質，在推薦選舉的過程當中，成就每一位模範生的榮譽，也激發大家一同向上、向善的力量。

今年金山高中也為模範生表揚特別製作了刻有模範生姓名的校徽徽章，每位模範學生都可以獲得一枚，還有這場首創的模範生表揚會議也邀請家長一同來見證孩子的光榮時刻，陪伴孩子成長的每一段時光，鼓勵孩子彼此學習、一同讓成長、進步的心不斷向前。