快訊

美女籃球星帕克宣布秘婚娶妻並已懷孕 與前夫女兒共譜幸福生活

金山高中模範生選舉 圓桌會議選校級代表

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山高中以圓桌表揚會議的方式，讓模範生代表相互認識並學習優點，再透過表揚手冊的模範生簡介來投票選出校級代表。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中以圓桌表揚會議的方式，讓模範生代表相互認識並學習優點，再透過表揚手冊的模範生簡介來投票選出校級代表。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中模範生選舉有新的創舉，以往都是各班推派一位班級代表，而後再由全校學生投票選出校級代表，今年金山高中希望以圓桌表揚會議的方式，讓模範生代表相互認識並學習優點，再透過表揚手冊的模範生簡介來投票選出校級代表。

金山高中校長賴來展指出，這次採用圓桌表揚會議，就是希望突顯所有班級模範生沒有先後、優劣，每一個人都有值得學習的良好特質，在推薦選舉的過程當中，成就每一位模範生的榮譽，也激發大家一同向上、向善的力量。

今年金山高中也為模範生表揚特別製作了刻有模範生姓名的校徽徽章，每位模範學生都可以獲得一枚，還有這場首創的模範生表揚會議也邀請家長一同來見證孩子的光榮時刻，陪伴孩子成長的每一段時光，鼓勵孩子彼此學習、一同讓成長、進步的心不斷向前。

金山 投票

延伸閱讀

台南學生提早吹冷氣有望 萬一超過補助就使用者付費

越夜越美麗金山立體停車場 試營運期免費停車

新北金山立體停車場啟用試營運免費停車　2022年元旦起開始收費

複習卷和段考太雷同造成不公 暖中國中部國一段考重考

相關新聞

台南一中百年校慶李安獻聲 王金平感念95歲老師

台南一中今年舉行百年校慶運動會，國際名導李安獻聲祝福，甫獲日本授勳的前立法院長王金平也參加，另樂儀隊更換新裝，全新聖火台...

完全中學國中部鐘點費調到400元 中市府：新學年實施

台中市議會教育文化委員會去年底初審，通過完全中學國中部教師超鐘點費調到400元，市議員陳廷秀關切進度。台中市教育局長楊振昇表示...

廢棄丹寧布拼接成新衣 桃園畢業展演學生展創意

利用黑藍色系為基底概念創造出暗黑神話的主題，或是人人都有的常見牛仔布料拼接成的特色洋裝，這些創意都來自於桃園楊梅區治平高...

偏鄉小校學生少 彰化香田國小山林教育計畫年年登山

偏鄉小校有小校的優勢，彰化縣香田國小申請教育部山林教育計畫，學童年年有機會登山，中年級23名學童和13名師長昨天攀登知名...

南投旭光高中與澳洲摩頓灣中學 簽MOU 締結姊妹校

教育部今年高中職與以英語為官方語言的國家學校締結姊妹校，南投縣立旭光高中是全縣唯一通過計畫的學校，今透過視訊與澳大利亞摩...

我與素養的距離／公投結果，關係你我 公投概念簡單說！

隨著108課綱的上路，「核心素養」是學生面對問題的最大挑戰。上次我們提到核心素養首重生活與知識的聯想，而面對本周即將登場的四大公投，您可以聯想到國中課程的哪些內容呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。