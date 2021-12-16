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特殊兒童生涯講座 為孩子建構未來藍圖

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
圖／擷取自楊逸飛臉書特殊兒童生涯講座
圖／擷取自楊逸飛臉書特殊兒童生涯講座

「我的孩子是身心障礙兒，未來怎麼辦？」特教老師楊逸飛深知家有障礙兒，家長對孩子未來的擔心與茫然。本月19日將舉辦「特殊兒童生涯講座」，孩子透過特殊教育，也一樣可以有精彩的生涯藍圖。今年首度同步線上分享，報名相當踴躍，甫開就已滿額。

講座邀請國小、國中以及高中的特教老師為家長講解孩子教育階段可以增進的能力，以及新課綱中特殊教育的精神等，另外，也有照護機構講解孩子可以獲得的工作經驗以及養護管道，當天也有身障兒的家長現身分享個人經驗。

楊逸飛說，身心障礙孩子的家長憂慮的事情非常多，包括不熟悉特教系統，孩子是否能正常上學、國小、國中、高中階段又能學習哪些增進能力，此外，家長對於孩子未來的發展也非常憂慮，「孩子怎麼就業？誰能照顧孩子？」

對於特殊需求幼兒的家庭，楊逸飛說，越早理解整體特殊教育的制度與脈絡，越能幫孩子做出正確的決定，他建議不論是哪一個階段的家長，都可以盡早去看看下一個階段的特殊教育，特別是一定要先了解目前台灣各方面的身心障礙就業生態，「因為政策的發展是緩慢的，我們所需要的資源，不會立刻就擁有，提早幫孩子爭取，將來才可以真正受益！」

楊逸飛說，如果透過特殊教育帶起孩子的能力，孩子希望無限，除了獨立吃飯等生活的基本技能之外，甚至也能有工作能力，家長就能比較放心。這些最好預先規畫，讓孩子的生涯發展藍圖，可以更清晰。

特教孩子在國中小打下基礎後，新北特殊教育學校老師張羽柔說，在高中職階段，有特殊教育的技職學科，訓練孩子的體能與態度，增加未來就業的能力，像是有自閉症畢業生已在IKEA家具整理餐具，因為是重複性的工作，又不需要對談，剛好很適合這個孩子。

家有身障兒的家長詹囿舒表示，家長最需要的就是哪裡有扶助資訊，平時要顧孩子已經沒心力再搜集這些資訊，往往只能透過家長口耳相傳，因此，對家長來說，這些資訊統整實在非常需要與實用。

身障 自閉

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