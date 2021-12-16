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台南一中百年校慶李安獻聲 王金平感念95歲老師

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中今天舉辦100周年校慶運動會，包括王金平等校友都回校參加。圖／南一中提供
台南一中今天舉辦100周年校慶運動會，包括王金平等校友都回校參加。圖／南一中提供

南一中今年舉行百年校慶運動會，國際名導李安獻聲祝福，甫獲日本授勳的前立法院長王金平也參加，另樂儀隊更換新裝，全新聖火台啟用，橄欖球隊戰舞表演，師生排出「南一中100」字樣，展現凝聚力。

擔任運動會開場演出的樂儀隊，在中華民國台南一中校友總會的贊助下，換上全新服裝，藍白紫的青春色彩搭配，展現新氣象，與同樣迎接百年校慶的台南高商儀隊聯合演出，兩校合慶百年。

南一中傑出校友王金平，上月間獲日本政府授與最高等級的「旭日大綬章」，表彰他促進日台睦鄰友好的貢獻。他在致詞時感謝母校的栽培，並特別感念95歲老師戴天賞指導與看重，師恩至今難忘，戴天賞也出席開幕式，師生相見，熱情擁抱。

校長廖財固指出，王金平當年在班上擔任康樂股長，被導師戴天賞稱讚是難得一見的全能選手，高中時就展現領導天分，了解班上每個人，把大家放在對的位置上，並以身作則，帶領全班拿下運動會的田徑總錦標。戴老師的另一位學生中華民國校友總會理事長吳榮彬，曾經拿下運動會田徑六塊金牌。吳榮彬強調南一中的體育教育，奠定了自己生活與創業的體能、毅力。

台南一中第一回運動會於1928年舉行，當年拿下1百公尺賽跑金牌的楊熾昌，後來成為著名的風車詩社詩人。廖財固說，從這些實例可看出南一中的學子多才多藝，均衡發展，實踐全人教育。

王金平、吳榮彬與中華民國校友總會共同贊助建置全新聖火台，高4層樓，十分壯觀，今日也首度啟用。國際大導演李安特別錄製影片，他提到1百年真的不容易，祝賀最敬愛的母校百年校慶生日快樂。

在校友杜元坤全力支持下成立的南一中橄欖球隊，於開幕式獻上戰舞表演，結合毛利人的戰舞與布農族的報戰功，隊員圍成一圈，以激昂的節奏大聲報告自己的戰績及氏族名稱，除了激發戰勝的勇氣，也彰顯群體的榮耀。

壓軸的「千人排字」大動員，在場師生及校友全員參與，排出「南一中100」字樣，以及象徵穩健邁向未來的百年校慶標誌，2千多人齊聲大喊「台南一中百年校慶，生日快樂！」。

台南一中今天舉辦100周年校慶運動會，師生排出「南一中100」字樣。圖／南一中提供
台南一中今天舉辦100周年校慶運動會，師生排出「南一中100」字樣。圖／南一中提供

南一中 台南 王金平

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