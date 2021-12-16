廢棄丹寧布拼接成新衣 桃園畢業展演學生展創意

利用黑藍色系為基底概念創造出暗黑神話的主題，或是人人都有的常見牛仔布料拼接成的特色洋裝，這些創意都來自於桃園楊梅區治平高中3年級時尚造型科的學生，他們花費4個月至半年的時間設計完成，此次畢業展演「星夢奇緣」也將在周六上午9時30分至11時開放民眾到校參觀。

治平高中家政群的畢業展演，今年以星夢奇緣為主題呈現一段與眾不同的奇幻旅程，相較以往學生製作服裝的材質選擇多運用衛生紙、紙漿、輕黏土、熱溶膠、泡棉、羽毛球等媒材進行創作；今年採廢棄丹寧布料，透過拼布幾何概念，重現時尚懷舊；或以反光膠料呈現哥德式華麗風格，並運動熱壓原理將塑膠袋化身為一件件時尚新衣，或運用吸管特性、小熊布娃娃等元素創造出星夢奇緣的意境。

時尚造型科的李明真與其同組夥伴，利用之前表演剩下的丹寧布及家中不用的牛仔褲，自己剪裁拼接製作出獨一無二的牛仔洋裝，洋裝內襯加上馬甲使衣服更加挺拔，也設計搭配的頭飾及高跟鞋，讓整體自行更一致，也呈現另類風格的丹寧風，穿戴整套衣服加化妝需耗時4小時才能完成。