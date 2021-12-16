偏鄉小校學生少 彰化香田國小山林教育計畫年年登山

偏鄉小校有小校的優勢，彰化縣香田國小申請教育部山林教育計畫，學童年年有機會登山，中年級23名學童和13名師長昨天攀登知名景點苗栗縣火炎山，今天學童在課堂上發表心得，紛紛表示「走在山稜線上看著山下，覺得人類很渺小，應該尊敬自然。」

香田國小現有65名學童，每年安排一次山林教育，今年登上小百岳苗栗縣火炎山，登山之前照例做行前教育，火炎山沿途有很多陡峭地方，沿路都是礫石，若不注意步履，很容易扭傷或滑倒。經確認學童和報名參加登山的家長已清楚應注意事項，即由經驗豐富的退休主任蔡秋雄領軍攀登全長6.4公里、海拔高度約602公尺的火炎山。

結束登小百岳行動，今天學童發表山林教育心得。四年級王姓、田姓小朋友都表示，他們小心翼翼跟著師長腳步走在火炎山稜線正中央，往兩邊看下去是深深的山谷，當下覺得好可怕，在大自然面前，人和山相比真的很渺小，人類應該學習謙卑尊敬大自然，尊敬自己腳下的火炎山。

四年級洪姓學童說，還好體育老師在學校先訓練體能與負重，他們登山時連續走1個多小時山路雖然累，但順利完成挑戰。施姓學童表示，在火炎山休息區看到一個急救箱，老師說那是為了擔心有人登山時突發意外，放在那裡備用以便急救，可見在大自然隨時可能出現意外狀況，最好先做準備再上山，避免發生意外時動用很多人救援，對自己和社會資源都不是好事。

有綠色癌症之稱的小花蔓澤蘭，早已跟著人類腳步登上火炎山，三甲周姓學童今天指出，走在火炎山山路，沿線看到一些小花蔓澤蘭生長得茂密，跟旁邊植物混在一起好像本土植物，師長解說這是植物界大魔王小花蔓澤蘭，只要被它攀爬，它會盡一切力量生長曬太陽，蓋住原來的植物因曬不到陽光而死，是很可怕的外來種植物。

香田國小校長鄭培華說，山像一所學校，讓孩子的學習走出教室迎向自然，學習謙卑，每一名成功通過火炎山稜線的小朋友克服體能與心理挑戰，也體驗到山的壯麗與雄偉，是一次豐碩的山野教育。