她自製教材提升長輩識字率 獲教育部頒樂齡教育奉獻獎

台灣邁入高齡社會，長者持續學習，有益身心。教育部今天舉辦「第5屆樂齡教育奉獻獎頒獎暨2021年樂齡學習論壇」，表揚推動樂齡學習工作者。教育部表示，本屆共有181件進入決審，從中選出11個團體獎及48位個人獎，得獎者來自全國各階層，無私奉獻，傳達樂齡夥伴不求回報的精神。

「志工奉獻獎」得主共10位，平均年齡71歲。其中，彰化縣彰化市樂齡學習中心68歲的楊燕卿自小病痛纏身，行動不便的桎梏曾令她痛苦不堪，直到看到彰化樂齡中心的「快樂學習、忘記年齡」標語，開始接觸樂齡學習、從事志工服務，找回自信及對生命的熱情，更進一步回饋給弱勢族群。屏東縣鹽埔鄉樂齡學習中心66歲林秀娥不只是志工，更是陪伴長輩識字的志工老師，使用自編自製的教材與教具，一步步提升長輩識字率，讓中心得以引進更多元的課程。

教學優良獎共有16位，專長包括營養保健、運動體能、數位資訊、藝術創作等。高雄醫學大學副教授陳昭彥同時也是樂齡大學老師，推動讓長輩安全且好上手的運動，獨自在家也可看圖操作自如，他表示，期望透過微薄力量讓「長輩的今天比昨天更好，今年比去年更健壯」。

卓越領導獎得獎人共12位，分別來自學校、民間團體、圖書館，其中，新竹縣竹東鎮樂齡學習優質中心主任李碧雲，將舞蹈專業帶進社區，自編樂齡健身舞蹈累積885首，帶領團隊連結在地資源、傳承客家精神，改寫自己的第三人生。

本屆新增獎項傑出帶領人獎獲獎者共10位，表揚自主、自助運作的高齡自主學習團體帶領人，高雄市的蕭月娟結合護理背景與教學經驗，以學習取代照顧，運用團體的力量，提供長者專業的健康知識，參與學習後的學員也感受到身心狀態逐漸好轉。

團體獎共有11所樂齡學習中心從全國372所中脫穎而出，高雄市林園區樂齡學習中心的學員與林園國小學童共同縫製小洋裝，5年內已縫製近3000件傳愛至非洲，桃園新屋區樂齡學習中心以「接地氣」的經營為目標，積極聯合在地組織及社區資源，成為首創在三級古蹟裡的樂齡中心，結合客家文化，與學員一同感受在地文化的成長。

台灣邁入高齡社會，65歲以上人口於110年10月已達到391萬餘人，占總人口數16.74％，教育部指出，目前運用全國樂齡學習中心、樂齡大學機構式的學習搭配高齡自主學習團體的個人式學習管道，擴增國內高齡長者學習機會。

教育部常務次長林騰蛟表示，得獎者讓人生的第三年齡更有活力，也感謝全國樂齡學習夥伴，讓樂齡學習遍地開花，面對114年即將來臨的超高齡社會，次長勉勵得獎人除了自己成長，也協助提供別人學習機會，期盼所有樂齡夥伴創造台灣教育的奇蹟。