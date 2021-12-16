不是掛餐袋！國小桌椅「彩色圓柱」神秘功能曝光 網讚：黑色最佳

國小生上課使用的課桌椅兩側常看到五彩繽紛的圓柱，為課堂增添幾分童趣，但近日有人發現，彩色圓柱真正的功能不是拿來「掛餐袋」，而是教師的輔助工具，讓網友大呼「好酷」、「長知識」。

原PO在大學生論壇Dcard上發文表示，近日才發現小學生課桌兩側的三根小圓柱，原來不是拿來掛餐袋，而是用來區分課桌椅的型號，幫助老師判斷該張課桌椅可以給哪個身高的學生使用。例如綠色圓柱的桌椅，適合151公分至173公分的學生，而黑色圓柱的課桌椅最高，適合176公分至188公分的學生使用。

冷門常識讓不少人驚呼「長知識」，「酷耶，我一直以為是掛餐袋的呢」、「大家都拿來掛餐袋跟抹布」。也有人表示早就發現了，「其實（圓柱）最上面也有刻數字」、「我以前中午不睡覺有注意過上面有數字刻度」、「我知道誒⋯⋯我是從舊課桌椅換成這一版的那一屆學生，當初搬桌椅好辛苦」、「話說其實椅子也有誒怎麼都沒人提」。

網友也回憶起小學時期，其實不一定能坐到適合身高的桌椅，「以前桌椅都隨機給學生欸」、「從小根本沒有老師讓我們照這個選過，甚至整間學校都是同個顏色的」、「隱隱約約有發現，但是根本不會照著排啊哈哈」、「坐到黑色的會很開心，因為桌子很高、很好睡覺」，有人則表示「我們小學都會認領對應身高的桌椅欸」、「我們都是抽座位然後高度不對再自己跟同學換」、「有同學故意跟別人交換圓柱，變成三種顏色，高中低」。

其實該款「新型課桌椅」是教育部為維護學生視力及骨骼發展，委託臺灣大學醫學工程研究中心研究設計的，為了方便教師安排座位，每5公分就更換不同顏色以區分課桌椅型號，並於民國87年左右開始推動全面汰換。