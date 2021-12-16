靜宜全球校友日 孫豐林、劉易甄、花錦忠獲傑出校友獎

靜宜大學上周在「全球校友日」頒發第17屆傑出校友給進閎實業有限公司董事長孫豐林、中國書法教育發展協會理事長劉易甄及台中直轄市總工會理事長花錦忠等3人，並透過主顧聖母堂導覽、耶誕愛心馬槽市集等活動，讓校友重溫求學時期生活點滴。

創校65年，培育近10萬名校友，校方每年舉辦「全球校友日」，邀請校友與眷屬回母校重溫舊夢，有家族、夫妻、親子及手足等校友組合參與，上周陸續安排系列活動。

靜宜校長唐傳義指出，在充滿愛與感恩的耶誕佳節前夕舉辦「全球校友日」，別具意義，感謝「主顧修女會」創辦靜宜大學，奠定今日良基，謝謝全校同仁的努力，一步一腳印，讓靜宜成長茁壯，在天下、遠見等具公信力媒體的評比中皆獲佳績。

秘書長暨校友服務中心主任劉國有說，為提供學生更好的住宿及學習環境，啟用剛完工的學生宿舍「善牧學苑」，並編列二億元經費將整修學生宿舍「希嘉學苑」，校友總會也號召校友為台中教區附設的八所身心障礙福利服務機構，進行公益捐款及關懷活動。

劉國有說，校方長期推動「1=3，一份愛、三份力量」等多元弱勢助學專案，同時以「數位學伴」計畫提升偏鄉孩童的學習成效，「主顧咖啡」提供學生「學習式」的工讀。未來將結合「1=3」所扶助的弱勢學生，以所學專業投入「數位學伴」，啟動善的循環，感恩校友的協助與支持，讓這份力量再發揚光大。

靜宜傑出校友孫豐林，民國57年畢業於靜宜商學系，曾擔任靜宜助教、高商及致理商專會計教師到太平洋電線電纜公司員工，當時以20多年的工作經歷自行創業，現任進閎實業有限公司董事長，從事電纜電線的原物料進口，也是第一家從英國引進低煙無鹵原料的供應商。

孫豐林畢業後經常回饋天主教會、學校，及清寒學生的奬助。因大學同班同學感情深厚，在畢業50周年，還共同發起資助靜宜學弟妹，到大陸武漢參訪企業與靜宜大學尋根之旅，協助拓展產業及國際視野。

孫豐林說工作很快樂，所以至今還沒退休，最開心的是與同學從57年畢業後一直保持聯繫、共同行善，「一個人走得快，一群人同心走得遠」，團結力量大，今年全球校友日也與同學捐款給「奇蹟之家」綜合長照機構，並由當年的老師傅寶善修女代表接受捐款支票，相擁時刻感動全場。

劉易甄民國71年畢業於靜宜大學商學系，現任中國書法教育發展協會理事長。從小就熱愛書法，經常參賽得獎，民國80年曾榮獲曾東書道會中日書法比賽日本文部大臣獎，她表示大學畢業後很幸運巧遇創會理事長蘇安德老師，更立志將書法推廣到全世界，民國75年舉辦第一場教師書法研習，以幾何學方式分析書法，學習快速易懂，因而受到肯定，經常巡迴國內外進行書法專題演講及教學示範，至今共舉辦逾9500場次、參與人數超過57萬人次。