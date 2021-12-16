跨領域英文與美術結合 新化高中學生製作英詩勵志書籤

國立新化高中英文教師黃俊翰與美術教師夏啓仁聯手設計課程，把英文課中英國桂冠詩人魯德亞德‧吉卜林（Rudyard Kipling）的詩《If》，帶領學生了解其中的含義，再請每位學生選出對自己最有力量和激勵的詩句來創作書籤。

黃俊翰說，該篇英文詩中充滿父親對兒子的期待，詩句饒富人生哲理，一次與美術教師夏啓仁閒聊後有了「手作書籤」的念頭，希望透過學生們對藝術的感知，以詩句成為個人座右銘，做成圖文並茂、色彩繽紛且充滿意義的書籤。

學生們在美術教師夏啟仁的指導下，將詩句再搭配情境，透過繪畫創作在長方形的書籤，猶如「詩中有畫，畫中有詩」，原本虛無縹緲的英文詩，變得溫暖又療癒。

高三學生于雅媛說，吉卜林的詩句能給面對不確定未來的高中生一些人生建議。《If》 作者將溫情的愛淬鍊成一首溫暖卻具體的詩，這首深撼人心的詩風靡古今中外，不但為讀者指亮人生路途的方向，也讓身為子女的我們，隔著筆墨仍能感受到一種屬於父親的關懷。