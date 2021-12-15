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彰化推南北管扎根 明年再組青少年實驗樂團招40人

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣推動南北管教育扎根，縣府以「一校一館閣」策略，讓傳統館閣與學校合作。記者林敬家／攝影
彰化縣推動南北管教育扎根，縣府以「一校一館閣」策略，讓傳統館閣與學校合作。記者林敬家／攝影

彰化縣推動南北管教育扎根，縣府近三年目標「一校一館閣」，讓傳統館閣與學校合作，但國小畢業後學生學習出現斷層，縣府規劃明年組南北管青少年實驗樂團，讓學南北管的孩子在升上國中後能繼續學習傳承。

彰化縣全國南管及北管音樂戲曲保存最完整的地方，但成員老化，文化局近年積極傳習技藝，縣府每年9月間舉辦傳統戲曲節，今年受疫情影響，延至11月與南北館扎根成果活動一起舉行。

縣府文化局指出，文化局幫媒合學校與館閣，讓縣內傳統音樂戲曲得以傳承，縣內已有18所學校開設24個南北館與高甲戲研習班。

彰化每年已有400多名學生在國中小曾學習南北館，北彰化包括鹿港、花壇、伸港、福興、秀水等校，南彰化則有北斗與大城等學校都紛紛成立相關樂團，文化局追蹤，參加過扎根計畫的學生，已有人進到台灣戲曲學院，將興趣轉為專業。

文化局長張雀芬表示，計畫明年組成南館與北管兩個青少年實驗樂團，對象為12到18歲，北管規劃在彰化市南北戲曲館團練，南館則在鹿江中小學，預計各招收20人，每週日團練，讓從國小推動的傳統音樂戲曲逢夠再向上延伸，開創更多機會。

文化局 樂團

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