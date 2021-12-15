彰化推南北管扎根 明年再組青少年實驗樂團招40人

「什麼」的「什」，這個字你會唸嗎？讀音正確嗎？一位家長說他檢查女兒的作業發現「什」的注意跟他以前的唸法完全不一樣，為此還被女兒笑說是不是沒讀書？不過「什」的真正發音也讓許多網友看了感到訝異。

2021-12-15 10:56