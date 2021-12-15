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「什麼」讀音不是「ㄕㄜˊ」 家長見國小生字簿大喊：啥時改的？

聯合新聞網 / 綜合報導
家長PO出小朋友的生字簿，訝異「什」的唸法跟以前教的不一樣。圖擷自爆廢公社
家長PO出小朋友的生字簿，訝異「什」的唸法跟以前教的不一樣。圖擷自爆廢公社

「什麼」的「什」，這個字你會唸嗎？讀音正確嗎？一位家長說他檢查女兒的作業發現「什」的注意跟他以前的唸法完全不一樣，為此還被女兒笑說是不是沒讀書？不過「什」的真正發音也讓許多網友看了感到訝異。

發文的家長在爆廢公社表示，檢查女兒的作業，生字簿上的「什」發音是寫「ㄕㄣˊ」，而不是「ㄕㄜˊ」，讓他感到很困惑，因為跟小時候學的完全不一樣，他也詢問大家，「這個字到底什麼時候改成ㄕㄣˊ麼的唸法？」

貼出一出，引發許多家長有同感，有人就認為已經教小孩教到懷疑人生，好多字的發音都會被小孩糾正唸錯了。「我兒子103年次的國小課本也是這樣的唸法」、「難怪巧虎都唸ㄕㄣˊ麼，我想說聽起來怎麼這麼奇怪。」

不過也有網友指出用手機打注意，其實「ㄕㄣˊ」或「ㄕㄜˊ」都會出現「什」，另外，也有人表示，其實本來兩個音的唸法就都可以，但也有家長希望教育部不要再亂改了，像是巷「弄ㄋㄨㄥˋ」改成巷「弄ㄌㄨㄥˋ」也好難教小孩，好像台灣國語發音。

更有人分析，以前教的注音是沿用（漢語）拼音，現在的教學是直接用白話的注音顯用。「什」唸「ㄕㄣˊ」是正音，「ㄕㄜˊ」是又音，因為中文很常出現一字多音的問題，再加上口音的問題，所以同樣的字或語詞會有不同的唸法，故教育部字典裡上面兩種音都有收錄。

另外，也有網友貼出1992年出版的辭典，可以看到當時的注音的確是寫「ㄕㄜˊ」。根據教育部重編國語辭典，「什麼」，該字確實有兩種不同的唸法，而且「什麼」如果寫成「甚麼」也是另一種正確的用法。

在網友貼出以前的國語辭典，「什麼」只有一種讀音。圖擷自爆廢公社
在網友貼出以前的國語辭典，「什麼」只有一種讀音。圖擷自爆廢公社

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