學X光操作像玩電腦遊戲 大林慈濟3D虛擬實境影像獲專利

嘉義縣大林慈濟醫院影像醫學科，運用VR遊戲概念設計「3D虛擬實境影像」，做醫師、放射師及實習生為病人做X光檢查前練習，獲得國家專利。

影像醫學科主任林志文說，現在學生成長歷程都有電腦、遊戲科技陪伴成長，用「3D虛擬實境影像」學習X光檢查操作，就像玩電腦遊戲，學生接受度高，自然有好的學習，任何時間都可練習，與老師交流獲得改善回饋，更重要是不會造成病人輻射危害，成為放射師執行檢查前練習裝置，培養優秀放射師。

影像醫學科組長何嘉祥表示，針對實習生學習困擾，資深放射師發想，何不利用年輕人熟悉虛擬實境裝置，就像玩遊戲般有趣又能提高學習意願，經同事多次規畫，以徒手畫出攝影室立體空間、床、X光管球、光儀器、病人等，再結合到「3D虛擬實境影像」，最後完成「3D虛擬實境影像」，以「應用虛擬實境模擬X光攝影室之系統」獲得專利。

透過VR介入，學生參與練習後給予很高評價，改變醫學人才的培養模式，實習放射師頭戴上VR裝置，手持操作器，彷彿身歷檢查空間的實境。何嘉祥指出，不管病人的哪個檢查部位、角度，都能自由選取和反覆練習，在不斷嘗試調整照射病人患部中，達成最佳X光片照射角度。

實習放射師從學校到職場，常面臨所學與臨床服務落差，因擺位經驗不足，病人無法理解意思，會反覆重新擺位造成病人不舒服，浪費時間及增加病人輻射劑量。實習放射師黃姓同學說，學校練習擺位，因同學熟識，研讀放射等專業書籍，很容易擺好正確檢查姿勢，但臨床上面對病患，溝通較困難，每個病人狀況不同，擺位姿勢不正確會影響醫師判讀病情，因此有時需做二次造影。