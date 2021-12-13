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學科最高分 光復中學范旖旎勇奪全國文書優勝

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市光復高中資料處理科范旖旎在文書處理職種獲得學科最高分佳績，勇奪全國優勝。圖／光復高中提供
新竹市光復高中資料處理科范旖旎在文書處理職種獲得學科最高分佳績，勇奪全國優勝。圖／光復高中提供

全國高級中等學校110學年度商業類學生技藝競賽共有182所學校參與，770名各校頂尖好手同場競技。其中，新竹市光復高中資料處理科范旖旎在文書處理職種獲得學科最高分佳績，勇奪全國優勝，不僅為校爭光，也為自己爭取到技優甄選國立科技大學加分的優勢條件。

光復高中指出，技藝競賽的選手一方面要準備高三統測，又要接受技藝訓練，承受雙重壓力，必須做好時間管理，選手在指導老師的陪伴下，利用暑假、平日放學後以及週末到校加強訓練，而選手經過訓練，不僅專業能力增強，本身的專注力與抗壓性都變強，心智也變得更成熟穩重。

文書處理選手范旖旎在班上成績名列前茅，這次能得到全國第17名，她說，從一開始做題目要二到三個小時到現在一個小時內就能完成，這期間學了很多，收穫很多，最要感謝導老師高偉強科主任，帶著她訓練、分析，還有一路陪伴、支持的朋友、家人成為她堅強的後盾，讓她感覺並不是孤軍奮戰。

指導老師高偉強科主任指出，文書選手的訓練過程需要極大的耐心跟毅力，熟悉各種大大小小的解題技巧，在比賽短短的60分鐘內完成六大題型，同時在高壓的情況下不出任何差錯才有機會獲得獎項，這考驗選手的臨場反應以及學習解決各種軟硬體任何會出現的狀況，而范旖旎在這次比賽表現十分穩健，以她為榮。

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