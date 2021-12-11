快訊

直播／「珍愛藻礁」意見發表會最終場 潘忠政對上洪申翰

再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰和國小創校百年 家長捐百萬打造大門入口意象牆

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣泰和國小自1921年創校至今100年，百年校慶校門入口意象牆今天揭牌。記者林敬家／攝影
彰化縣泰和國小自1921年創校至今100年，百年校慶校門入口意象牆今天揭牌。記者林敬家／攝影

彰化市泰和國小自1921年創校至今100年，校方今天舉辦校慶，為慶祝學校百歲，家長會發起捐款百萬興建「百年校慶校門入口意象牆」，還有許多三代都是校友的家庭今天特地回校參加活動，拍照留念，相當溫馨。

校慶一早就有表演活動，還有拔河、賽跑競賽，學生家長捕捉孩子活動鏡頭，場面熱鬧。泰和國小因位於建國北路高架橋附近的巷子內，沒有明顯的地標，許多洽公民眾常錯失或找不到大門口，百年校慶籌備會與家長會熱心捐款百萬，籌建「校門入口意象牆」，為百年留下紀念。

校長盧焜煌說，入口意象牆形勢如山，取山之形如孔子登「泰」山而小天下，以「泰山」之形，象徵「泰和國小」之勢，期透過教育的功能，使學子除關懷社區與家園外，也能放眼世界；未來彰化市鐵路高架化後，學校旁建國北路路橋將平面化，百年校慶意象牆地標將更加顯著。

老學校特別重視改善環境，充實硬體，盧焜煌表示，最近三年內學校成立社區共讀站、建置智慧教室、改善遊戲場與地坪、也修繕游泳池並更新電力系統，還有校舍補強等重大的學校建設，總共爭取上級補助超過3375萬元，希望讓學生在安全的環境學習。

泰和國小百年校慶，三代校友回娘家拍照留念。圖／泰和國小提供
泰和國小百年校慶，三代校友回娘家拍照留念。圖／泰和國小提供
泰和國小百年校慶，邀請三代校友回娘家。圖／泰和國小提供
泰和國小百年校慶，邀請三代校友回娘家。圖／泰和國小提供
彰化縣泰和國小百年校慶相當熱鬧。記者林敬家／攝影
彰化縣泰和國小百年校慶相當熱鬧。記者林敬家／攝影

彰化 捐款 孔子

延伸閱讀

嘉大102年校慶 立委陳明文、王美惠獲頒傑出校友

創校32年作育6萬英才 大葉大學今感謝傑出校友助學

南台科大52年校慶 董事長張信雄感性致詞幾度哽咽中斷

彰縣兩國中3校舍耗資約2億2千萬今啟用

相關新聞

泰和國小創校百年 家長捐百萬打造大門入口意象牆

彰化市泰和國小自1921年創校至今100年，校方今天舉辦校慶，為慶祝學校百歲，家長會發起捐款百萬興建「百年校慶校門入口意...

台東霧鹿國小昨舉辦Kulumaha音樂會 展天籟之音

台東最高學府的霧鹿國小昨舉辦Kulumaha音樂會，而Kulumaha布農族語是｢回家吧｣的意思，師生期待透過音樂與歌謠...

北市額滿學校 可依特殊狀況申請

所有設籍在台北市的學童，都必須依法照學區分發國中小學就讀，但有特殊狀況仍可由教育局、校方綜合評估後，轉介入學區內學區內額...

改變世界起而行 辭修中學學生蘆竹淨灘

新北市辭修高中國一、國二學生近日分兩梯次到桃園蘆竹海邊淨灘，共清出近一千公斤的海洋廢棄物，同學看著「豐碩」成果喜憂參半，...

偏鄉學子也能沉浸式學習 旗美高中設數位資源中心

高雄國立旗美高中今天上午舉行「數位學習資源中心」啟用儀式，提供70台的chrome book、Ipad平板裝置及VR頭盔...

讓社會更好 社會教育貢獻獎得主展現民間力

教育部今天舉辦社會教育貢獻獎頒獎典禮，今年各機關共推薦111件優秀個人及團體，經評審小組評定由花蓮監獄附設正德高中進修學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。