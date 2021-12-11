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泰和國小創校百年 家長捐百萬打造大門入口意象牆
彰化市泰和國小自1921年創校至今100年，校方今天舉辦校慶，為慶祝學校百歲，家長會發起捐款百萬興建「百年校慶校門入口意象牆」，還有許多三代都是校友的家庭今天特地回校參加活動，拍照留念，相當溫馨。
校慶一早就有表演活動，還有拔河、賽跑競賽，學生家長捕捉孩子活動鏡頭，場面熱鬧。泰和國小因位於建國北路高架橋附近的巷子內，沒有明顯的地標，許多洽公民眾常錯失或找不到大門口，百年校慶籌備會與家長會熱心捐款百萬，籌建「校門入口意象牆」，為百年留下紀念。
校長盧焜煌說，入口意象牆形勢如山，取山之形如孔子登「泰」山而小天下，以「泰山」之形，象徵「泰和國小」之勢，期透過教育的功能，使學子除關懷社區與家園外，也能放眼世界；未來彰化市鐵路高架化後，學校旁建國北路路橋將平面化，百年校慶意象牆地標將更加顯著。
老學校特別重視改善環境，充實硬體，盧焜煌表示，最近三年內學校成立社區共讀站、建置智慧教室、改善遊戲場與地坪、也修繕游泳池並更新電力系統，還有校舍補強等重大的學校建設，總共爭取上級補助超過3375萬元，希望讓學生在安全的環境學習。
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