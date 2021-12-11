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台東霧鹿國小昨舉辦Kulumaha音樂會 展天籟之音

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東最高學府的霧鹿國小昨舉辦Kulumaha音樂會，而Kulumaha布農族語是｢回家吧｣的意思，師生期待透過音樂與歌謠的旋律，呼喚最愛的人回來部落團聚。圖／讀者提供
台東最高學府的霧鹿國小昨舉辦Kulumaha音樂會，而Kulumaha布農族語是｢回家吧｣的意思，師生期待透過音樂與歌謠的旋律，呼喚最愛的人回來部落團聚。圖／讀者提供

台東最高學府的霧鹿國小昨舉辦Kulumaha音樂會，而Kulumaha布農族語是｢回家吧｣的意思，師生期待透過音樂與歌謠的旋律，呼喚最愛的人回來部落團聚；大力協助發展該校音樂的產科醫師林思宏特別搭機前來，並特地準備一個三層大蛋糕在同學歡呼聲中提前共同度過一個難忘的聖誕節。

霧鹿國小的小朋友們以布農歌謠歸途組曲為Kulumaha音樂會開場，隨即有鋼琴演奏、肚皮舞、木箱鼓電吉他樂團與「台九線樂團」馬詠恩老師的師生合奏，稍後由NTSO青年交響樂團木管五重奏登場演奏。昨天一早搭飛機前來坐在台下觀賞的林思宏情緒顯得有些激動。

林思宏看著今年「林思宏X5醫師慈善基金會以經費實際行動支持該校聘請專業師資、購買樂器成立樂團有了成果，他開心表示，明年要幫同學舉辦一個專場音樂會。

霧鹿國小校長郭惠珍指出，歷經數個月的肺炎疫情影響，以至於部落親友無法相聚的孤單後，卻因為音樂讓大家能夠相聚一堂讓人感到滿滿幸福。而迷你的原民小學本、分校學生加起來只有四十位，且幾乎都是布農族群。

郭惠珍平日鼓勵同學要勇於懷抱夢想努力去實踐，且在校課餘時間推動攝影美學和樂團成立來豐富同學的校園學習生活。此次音樂會透過「樂賞音樂教育基金會」居中籌畫，邀請NTSO青年交響樂團木管五重奏在音樂會帶來多首的經典曲目現場演奏。

而聆聽音樂會時林思宏還貼心為同學們準備暖暖包能夠禦寒，還偷偷訂購一個三層大蛋糕作為下午茶的點心創造音樂會的小高潮。

交響樂團 音樂會 青年

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