改變世界起而行 辭修中學學生蘆竹淨灘

新北市辭修高中國一、國二學生近日分兩梯次到桃園蘆竹海邊淨灘，共清出近一千公斤的海洋廢棄物，同學看著「豐碩」成果喜憂參半，既慶幸能為地球努力，卻也為污染實況憂心。

辭修高中學務主任李鎮如表示，他多年前在好讀周報讀到「荷蘭青年發明海洋吸塵器」一文，驚訝之餘，也開始關心海洋廢棄物。去年底邀請「海湧工作室」執行長陳人平到校講演「那些海龜教會我們的事」，演講最後，陳人平呼籲同學「我們可能無法改變世界，但重要的是，我們有沒有為改變世界而付出努力！」李鎮如說，演講後，學生間會相互提醒少用吸管、力行環保，引起的行為改變比老師一再說更有用，因此學務處與海湧工作室合作，帶學生到海邊淨灘，為改變世界付出實際的努力。

出發前，「海湧工作室」先做行前教育，讓學生知道淨灘方法、注意事項。蘆竹海灘雖然寒風陣陣，同學仍發揮高效率淨灘，兩批學生共回收近一千公斤垃圾。

由於大多數同學是第一次淨灘，即使出發前知道會有五花八門的垃圾要撿，但當他們看著玩具、安全帽、水管、塑膠袋、球棒、漁網、燈泡等躺在海灘上時，「大家怎麼什麼東西都往海裡丟」。

陳人平也趁機教育學生，海灘上的海廢多是國人丟棄，少部分是世界各地漂流而至，「其實還有一個隱藏的來源，就是設置在海岸邊的十多座垃圾掩埋場」，他指出，海浪會沖刷掩埋場的土壤，以前埋藏的垃圾就會被沖入海洋，「唯有垃圾減量才能真的避免海廢」。