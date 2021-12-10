讓社會更好 社會教育貢獻獎得主展現民間力

教育部今天舉辦社會教育貢獻獎頒獎典禮，今年各機關共推薦111件優秀個人及團體，經評審小組評定由花蓮監獄附設正德高中進修學校老師潘扶德獲得終身奉獻獎，另有海洋大學講座教授邵廣昭、秀欣牙醫診所院長楊曜聰等14人獲得個人獎，團體獎部分則有心光視障教育基金會、自閉症基金會以及台東竹湖國小等15個單位獲獎。

獲終身奉獻獎的潘扶德曾任花蓮豐濱國中、國光商工校長，曾在颱風過境後，透過家長與各單位募到捐款一百七十餘萬元，重建滿目瘡痍的校園，得到豐濱鄉榮譽鄉民證。

潘扶德也在花蓮監獄擔任兼任教師及教誨志工長達33年，著手生命教育課程，並親自編輯作文選，提升收容人寫作及讀書進修的關鍵能力，輔導收容人轉化人生挫折為正向的自我信念，發揮矯正教育功能。

潘退休後於各公私立學校兼任講師，2016年赴泰國博仁大學擔任客座教授，不只指導碩博士生論文，更積極致力於台泰交流，每年兩次率領5至7位學生造訪台灣各大學觀摩交流與論壇發表。

獲得個人獎的蘇文華也曾獲得師鐸獎，因深感石化環境與生態汙染威脅，於國小教職退休後，成立紅樹林保育學會，每年發動志工於濕地公園導覽、進行生態監測，並成為環保署環境教育人員規畫環教課程、培訓環教志工。民國100年時還曾赴巴基斯坦貧民區建立學校，負責教學工作，翻轉貧民生命。

秀欣牙醫診所院長楊曜聰十幾年前開始租地籌設愛心洗車場，在彰化林市正興街設立「國立彰化特殊教育學校附設愛心洗車場」，出錢出力照顧身障者，另外於南郭國小擔任家長會長期間，捐贈電鋼琴、改善電視牆等不遺餘力，另也資助認養清寒學子，讓學生順利完成大學學歷。

團體獎方面，除了心光視障教育基金會、自閉症基金會、台積電文教基金會、旺宏教育基金會等多個團體獲獎之外，還有台東縣長濱鄉竹湖國小、新北新莊豐年國小兩間學校獲獎。