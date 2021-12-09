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3分鐘地科小教室／誰先來？誰後到？掌握關鍵原則 解讀岩層記錄訊息
自然科的題目中，經常有文字搭配圖表的組合，每年會考54題中圖表題平均就佔了30題左右，著實考驗著學生圖表判讀的能力。因此，如何利用課本中的知識結合生活常識去理解圖表所要傳達的訊息，並且分析、判斷出正確的答案，會是在自然科拿下高分的關鍵。
地球科學的地質事件題時常會放上一張岩層剖面圖，請學生判斷出地質事件的先後發生順序，複雜的圖樣總讓人眼花撩亂，不知從何開始，這時必須靜下心來，運用在課堂中學過的判斷原則—疊置定律及截切定律，逐一檢視岩層中及岩脈所給線索，推測發生的先後順序，這樣就能輕鬆解題!
還是不太了解疊置定律及截切定律嗎？讓力宇教育的孟翔老師用生動的動畫還原岩層地質事件的形成過程，搭配解釋兩大定律，讓你遇到再複雜的岩層剖面圖都能沉著面對。
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