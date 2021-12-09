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語文能力養成 ／志學、而立、不惑 年齡代稱怎麼記？補教名師帶你這樣記

聯合新聞網 / 力宇教育
圖／取自影片
圖／取自影片

爸爸說：「『不惑之年』一過，體力就漸漸走下坡了」；媽媽對哥哥說：「『而立之年』已過，該考慮成家了。」。「不惑之年」、「而立之年」到底是指幾歲呢？

不管是古人或現代人，常常在表示年齡時，會運用與年齡相關的代稱，這就是「年齡代稱」。「年齡代稱」是各種語文考試中最常出現的考題，古代那麼多的代稱，要如何記呢？「志學」、「而立」、「不惑」、「知命」、「耳順」、「從心」原來這都出自《論語‧為政》子曰：「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不逾矩。」

學習有方法，解題有脈絡。國文補教名師運用詼諧有趣的事例，帶你理解「年齡代稱」的典故及緣由，不用強記，就能輕鬆記憶。累積語文能力，讓你無往不利應付各種大小考。

趕快連結影片，看看吳桐老師如何解？

「年齡代稱」只有這些嗎？當然不止囉！想要知道更多，更深入了解嗎？別忘了，要持續關注力宇教育的影片。

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