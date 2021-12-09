音樂劇《狗狗天堂》走入校園 教孩子尊重生命不棄養

今天「彩虹愛家生命教育協會」造訪台中市豐原區富春國小，並為師生帶來精彩的耶誕音樂戲劇《狗狗天堂》，藉由戲劇演出，闡述每個人難免犯錯，都需要別人的原諒；特別是孩子，大人對於孩子犯錯應更加包容，適時地讓孩子知道父母的愛是無條件的愛，不會因為犯錯就不愛孩子。

《狗狗天堂》劇中的黑狗幫老大「白白」，曾經因為咬傷了大主人，怕被責罰逃離家園，多年流浪導致牠毛髮變黑，牠帶著黑狗幫躲避捕狗大隊的追捕，並替因緣際會走失而加入牠們的「小白」尋找家人，就在尋獲小白的「小主人」時，捕狗大隊也緊追在後，打算抓走其他5隻流浪狗。

捕狗大隊的動作驚動小主人的父親大主人，大主人也一眼認出走失多年的「白白」。白白對著大主人唱出了多年來的心聲，「我不敢奢望有一天，我犯的錯能再次被原諒。」大主人也在歌詞中向白白述說已尋牠多年，對牠的愛不因當初的犯錯而減少，相逢畫面讓不少師生感動。

富春國小學生邱芊感動的說，《狗狗天堂》戲劇表演很精彩，讓他們學習到要珍惜生命、愛護動物。學生王奕琦也說，所有動物都是有生命的，非常獨特及可愛，如果選擇照顧牠，就要好好愛護，不可以任意虐待或拋棄牠。