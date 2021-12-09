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宜蘭東光國中美術班大放異彩 全國賽創歷年最佳

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國三簡佑恩費時近2個月，以傳統水墨工筆畫創作「再造地球」，獲選全國學生美術比賽水墨畫甲等。記者林佳彣／攝影
國三簡佑恩費時近2個月，以傳統水墨工筆畫創作「再造地球」，獲選全國學生美術比賽水墨畫甲等。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣立東光國中美術班1997年創立迄今，培育逾500位優秀藝術人才，今年全國學生美術比賽11月26日結果出爐，包含版畫、書法摘下特優等12件作品獲獎。校長陳志勇表示，美術班學生今年參加縣賽和全國賽，表現大放異彩，創下設班以來最優成績。

東光國中美術班在宜蘭縣學生比賽6類組中，囊括西畫類、設計類、書法類、版畫類、漫畫類的第一名，榮獲前3名共有22件作品；其中12件更在全國學生美術比賽獲肯定，版畫連二年蟬聯特優、書法是創班以來首次特優、水墨畫甲等，以及9件佳作。

三年級莊宥臻創作逾2個月的版畫「生・害」，在縣賽獲選第3名，全國賽一舉摘特優，自己得知獲獎相當訝異。他說，生代表生活、生態、生命力，以鳳凰和海龜展現生命力，害則是人類製造的垃圾、環境污染，透過輪胎、骷髏頭、枯枝落葉等來呈現。「我才14歲，不能對這個社會做什麼，就想用畫作來改變這個世界，讓大家重視環境保育的議題。」

另一特優得主為國一黃曉柔，5歲接觸書法至今，此次以「黃絹文答友人問貧」獲得全國賽特優。書法根基深厚的她，當時到現場抽題書寫時，有些字詞沒特別練習，心情還是有些緊張，能夠得獎歸功於平時勤奮練習，以及媽媽的點評、督導。

國三簡佑恩的「再造地球」獲選水墨畫甲等，以傳統水墨工筆畫創作，費時近2個月，欲傳達對地球環境的關懷與重視。她分享製作過程，難在掌控墨的濃淡、手法。 

東光國中校長陳志勇表示，今年獲獎作品將於12月27日至明年1月14日上午9點至下午4點，在校內光藝廊舉辦「光之菁華，藝熠豐彩」特展，歡迎師生、家長、社區民眾一同來看展。另外，校方集結縣賽、全國賽得獎作品，規劃月曆製作，以期讓藝術生活化。

東光國中美術班學生今年在全國學生美術比賽大放異彩。記者林佳彣／攝影
東光國中美術班學生今年在全國學生美術比賽大放異彩。記者林佳彣／攝影
三年級莊宥臻創作版畫「生・害」，在縣賽獲選第3名，全國賽一舉摘特優，他得知獲獎相當訝異。記者林佳彣／攝影
三年級莊宥臻創作版畫「生・害」，在縣賽獲選第3名，全國賽一舉摘特優，他得知獲獎相當訝異。記者林佳彣／攝影
國一黃曉柔5歲接觸書法至今，此次以「黃絹文答友人問貧」獲得全國學生美術比賽特優。記者林佳彣／攝影
國一黃曉柔5歲接觸書法至今，此次以「黃絹文答友人問貧」獲得全國學生美術比賽特優。記者林佳彣／攝影

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