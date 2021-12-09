黃土水少女像、東門國小校鐘 見證日治發展獲指定古物

台北市立文獻館今日公告指定40案262件文物為台北市古物類文化資產，當中包括太平國小校藏的台灣藝術家黃土水於1920年東京美術學校畢業作品「少女像」，還有東門國小「校鐘」，不僅見證日治時期以來發展，至今仍於學校活動及測驗時使用，可說是學校師生的共同記憶。

文獻館表示，本次通過指定5案5件學校文物，包括太平國小2案2件、東門國小3案3件。太平國小及東門國小皆創設於日治時期，而太平國小前身為大稻埕公學校，曾培育出首位入選帝展的台灣藝術家黃土水，本次獲指定的文物之一「少女像」，是黃土水1920年東京美術學校的畢業製作，他於同年將該作品捐贈給母校。2020年，少女像首次於北師美術館公開亮相，造成轟動，今獲指定為本市一般古物，確立其法定文資價值。

文獻館表示，太平國小及東門國小的「奉安櫃」，以及東門國小「校鐘」、「日治時期旭小學校之上下課鐘」等，皆為見證各校自日治時期以來發展，其中東門國小的「校鐘」至今仍於學校活動及測驗時使用，可說是學校師生的共同記憶，相當可貴。