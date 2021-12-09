台南家齊高中技藝金手獎不完 努力讓夢想成真

台南市家齊高中餐飲管理科與流行服飾科今年從全國技能競賽到中等學校技藝競賽表現亮眼，拿下4金、2銀、3優勝、3佳作成績，今天獲學校表揚。學生表示，過程雖辛苦，但都是自己最愛的項目，很有成就感，而且有助於升大學，辛苦沒白費。

國立家齊高中流行服飾科學生參加今年中等學校家事類科技藝競賽，「服裝製作組」項目中由老師蔡佩妤指導的蘇心辰，榮獲金手獎第1，王詡詠拿金手獎第6名，另「服裝設計組」方面，學生兵姿怡、黃詩芮，分別拿下優勝第6名與第8名。

校長陳韻如表示，蘇心辰對服裝極有興趣，2年來努力練習不懈；兵姿怡畢業於新化國中，在國中老師鼓勵及教導下，以榜首成績選讀家齊流行服飾科特色班；憑藉著不懈的努力與堅持，終能獲取佳績。

蘇心辰說，家裡有縫紉機，自小常看姑姑在製作衣服，自己也對服裝有興趣，平常就愛看服裝展及走校，因此就讀流行服飾科，雖然設計、製作過程中很辛苦，卻是高興中學習。王詡詠也是自小喜歡服裝也愛手作，又愛漂亮，就讀流行服飾科，欣喜在競賽中能脫穎而出。

中等學校商業類科技藝競賽上，老師王淑寬指導的張淑嬿勇奪餐飲服務組金手獎第1名，邱柏儒則由老師林美玲指導，奪得中餐組優勝。陳韻如說，張淑嬿家住偏遠東山區，為了技藝競賽的培訓，除了須兼顧課業，在課後、假日更要不間斷地練習，終能突破壓力障礙，拿下第1名。張淑嬿表示，未來想挑戰其他商業類科，讓自己學習更多元化，增強能力。邱柏儒說，外婆煮的菜很好吃，美味吸引他讀餐飲科，未來會更努力學習。

除了全國技藝競賽表現突出，在勞動部主辦的全國技能競賽中，也獲得1金2銀2佳作的好成績。國服職類比賽由黃詩芮勇奪金牌、王詡詠榮獲銀牌；服裝創作職類由應屆畢業生黃舒縵榮獲銀牌、餐飲服務職類由張淑嬿、陳俐慈拿下佳作。

另餐飲科參加農糧署「非米不可」全國創意米食競賽，老師林佩怡指導6名學生參賽，全數獲獎，李祐甄、陳楓蓉榮獲第2名；李? 諺、呂品慧獲佳作；陳慈雯、郭歆淇獲最佳創意。

最近流行服飾科則透過師長引介，由「每個時刻」古董婚紗公司贈送10套懷舊婚紗，讓流行服飾科的學生可以進行改造與再製創作。12月26日下午4點受邀走秀，參與在水交社古蹟辦理的「微光古董婚紗走秀」，展現古典婚紗的美學饗宴。